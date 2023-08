Ausbildung im Handwerk: Perspektiven sind so gut wie nie

Fast 4.000 Ausbildungsverhältnisse sind im Handwerkskammerbezirk Düsseldorf Ende Juli bereits für das am Dienstag startende Ausbildungsjahr 2023/24 geschlossen worden. Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind voll, die beruflichen Perspektiven erstklassig. Im Handwerk eröffnen sich deshalb auch nach dem „offiziellen“ Beginn des Lehrjahres noch viele und gute Chancen auf eine nachhaltige Karriere.

Besonders gut sind die Chancen in den 32 an der Klimawende beteiligten Bau-, Ausbau- und Mobilitätsbranchen. Zu den Klima-Berufen im Handwerk zählen beispielsweise Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker, Elektronikerinnen und KFZ-Mechatroniker.

„Im Büro endet die Arbeit nie, im Handwerk dagegen steht am Ende des Tags der Dachstuhl und läuft der Wagen,“ so HWK-Ausbildungsberater Philipp Stulier, selbst gelernter Zimmermann. „Aktuell können junge Leute in und rund um Düsseldorf, am Niederrhein, im Westlichen Ruhrgebiet und im Bergischen Land noch unter mehr als 1.200 noch unbesetzten Ausbildungsstellen in mehr als 70 Berufen auswählen“, betont Christian Henke, der für Bildung zuständige Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf. „Und das sind nur die freien Stellen, die offiziell in unserer Lehrstellenbörse gemeldet sind.

Der Ausbildungsstart ist im Handwerk auch im Spätsommer oder Frühherbst noch problemlos möglich. Versäumter Lernstoff kann mit Unterstützung der Arbeitgeber gut nachgeholt werden,“ weist Henke auf vorhandene zeitliche Spielräume hin. Der Rat des Bildungsexperten: „Ein Schnupperpraktikum in einem infrage kommenden Beruf bei einem Ausbildungsbetrieb in der Nähe machen und dann noch eine der Karrierechancen im Handwerk ergreifen.“

Die Online-Ausbildungs- und Praktikumsstellenbörse der Handwerkskammer ist dafür eine gute Anlaufstelle.

Ausführliche Beratung und Hilfestellung bei der Lehrstellensuche und Bewerbung gibt es bei den Beraterinnen und Beratern der ‚Passgenauen Besetzung‘. Die Qualifizierungs-Experten der Handwerkskammer sind den gesamten Sommer über auch vor Ort präsent. Mit ihrem Handwerksmobil touren sie unter dem Slogan „Nächster Halt: Ausbildung!“ durch den Kammerbezirk und haben ausgewählte Praxisstationen im Gepäck. Neben Berufsberatung to go kann spontan getestet werden, wie Metallformen, Profi-Backen, Hairstyling, Zähne modellieren oder Fliesen legen geht. Die nächste Station des Handwerksmobils ist am Samstag, 5. August 2023, 11 bis 16 Uhr auf dem Stadtfest in Kevelaer. Alle Termine gibt es hier.