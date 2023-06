Frankophiles Veteranentreffen: Oldtimerrally zum Frankreichfest

Oldtimer gelten als Zeitzeugen längst vergangener Epochen. Umso spektakulärer sind daher die Momente, wenn deren 150 zusammentreffen. Am Samstag und Sonntag bietet das Frankreichfest der Destination Düsseldorf solche Momente, wenn sich rund 150 durch und durch französische Landstraßenveteranen zur Rally in Düsseldorf versammeln.

Vom Burgplatz in der Altstadt gehen sie auf eine 120 km lange Fahrt rund um Düsseldorf bis an den Niederrhein (zur Route hier entlang). Viele dieser Oldtimer verfügen über eine spannende Fahrzeug-Historie. Zudem sind einige seltene Vorkriegs-Klassiker dabei, aber auch viele attraktive Autos aus den 50er, 60er, 70er und mittlerweile auch 80er Jahren.

Dabei kramte die Destination Düsseldorf als Veranstalter des Frankreichfestes Geschichten zu einigen teilnehmenden Fahrzeugen aus: alt, exotisch, gefunden.

Der Alte: Citroёn HP5 C3

Besitzer Wolfgang Böhme hat dieses 1924 gebaute Fahrzeug in drei Jahren aufwendig restauriert. Vor allem die technischen Details des „11 PS-Boliden“ sind interessant: So ist das Gas das mittlere der drei Pedale. Die Fußbremse geht auf das Getriebe, die Handbremse auf die Hinterachse. Eine Bremse für die Vorderachse war nur als Zubehör erhältlich. Das tacholose Auto fährt etwa 60 km/h. Der HP 5 war in Europa das erste am Fließband hergestellte Automobil überhaupt.

Der Exot: Citroёn Ami 8 Break

Von 2013 bis 2016 lebte Besitzer Georg Jaster aus Düsseldorf mit seiner Familie in Tana (Antananarivo), der Hauptstadt Madagaskars. In seiner Nachbarschaft wohnte damals ein Taxifahrer, der mit einem 45 Jahre alten Citroёn Ami Break 8 tagein tagaus seine Gäste chauffierte. Zur Erinnerung an diese Zeit besorgte sich Jaster nach seiner Rückkehr ein Fahrzeug gleichen Typs aus Frankreich in ähnlich verwittertem Zustand und gleicher Farbe, ließ es behutsam restaurieren und versah es mit einem Original-Taxischild aus Tana. So wurde aus dem Ami 8 aus Cognac ein „echtes“ Tana-Taxi.

Die Fundsache: Matra Djet

Im Jahr 1966 entdeckte der Hamburger Sportwagenhändler Claus Mirbach zwei Matra Djets im Hamburger Zolllager. Die Fahrzeuge waren von einem Kunden aus Frankreich bestellt, aber nie abgeholt worden. Er übernahm die Autos und wenig später sogar auch den Matra Generalvertrieb für ganz Deutschland. Über Umwege kam der Sportwagen dann zu seiner heutigen Besitzerin Charlotte Riegel. Einer der Vorbesitzer war übrigens Henner Hoier, der Sänger der Les Humphries Singers.

Foto: Destination Düsseldorf