Frankreichfest: Breakdance-Weltmeister wirbt für Paris 2024

Mit einem vierfachen Breakdance-Weltmeister erweitert das Frankreichfest vom 30. Juni bis 2. Juli 2024 seine frankophile Bandbreite. Abdel Chouari kommt nach Düsseldorf, um für das Großereignis Olympische Spiele 2024 in Paris und für seine Sportart in der Olympiade zu werben. Begleitet wird der Franzose von den Break’in Kids, die ihrerseits 2022 den Weltmeistertitel errangen.

Es ist das Zusammentreffen glücklicher Momente geschuldet. Paris ist Gastgeber der kommenden olympischen Spiele und erstmalig wird ein Tanzsport in der Geschichte an diesem Ereignis teilnehmen. Da passt es zudem hervorragend, dass der viermalige Weltmeister Abdel Chouari auch noch aus Düsseldorfs Partnerstadt Toulouse stammt. Nun reist der 38-jährige von der Garonne an den Rhein, um an zwei Tagen seine Künste an seine Fans oder einfach nur an Tanzwütige weiterzugeben. In zehn Workshops werden er und die Break’in Kids, die er auch trainiert, gemeinsam mit dem am 1. und 2. Juli am Unteren Rheinwerft Tipps und Tricks (mehr Infos zu den Zeiten weiter unten im Text) weitergeben. Ein ungewöhnliches Geschenk des Institut Francais zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags und 20. Jubiläum der Städtpartnerschaft Düsseldorf -Toulouse.

Abdel Chouari wurde im Dezember 1984 in Toulouse geboren. Mit 16, so sagte der heute 38-jährige in einem Interview mit europe-cities, habe er sich gegen den Fussball und für den Breakdance entschieden. Eine Entscheidung, der eine weltweite Breakdance-Karriere folgte, in deren Verlauf der zweifache Vater vier Mal Weltmeister wurde und im letzten Jahr für seine Verdienste sogar mit der französischen „National Order of Merit“ ausgezeichnet wurde.

Zum Breakdance. Erstmals waren es in den 1970er Jahren vor allem afroamerikanische Jugendliche, die in der Bronx mit ungewöhnlichen Moves und einem neuen Stil auf den Straßen und Plätze von Big Apple wirbelten. Nun darf die Community ihren Tanzstil mit olympischen Medaillen krönen. Eine ungewöhnliche Entscheidung für das internationale olympische Komitee (IOC). Denn bisher wurden nur Sportarten zugelassen, die auf vorhandenen Vereinsstrukturen und Verbänden fußten. Beim Breakdance gibt es diese nicht. Vielmehr sind es lockere Gruppen, die sich zum Breaken zusammentun.

Umso gespannter dürfen die Besucher des Frankreichfestes vom 30. Juni bis 1. Juli 2023 sein, wenn sich diesmal das Savoir-vivre am Rhein um eine sportliche Attraktion und einem mehrfachen Weltmeister erweitert.

Mehr Infos unter www.duesseldorfer-frankreich-fest.de.

Übrigens: Zur Oldtimer-Ausfahrt französischer Automobile lesen Sie an den kommenden Tagen an dieser Stelle mehr.

Workshop-Zeiten

Samstag, 1. Juli

14.00 – 14.45 Uhr: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Bboy Abd-L Vagabonds

14.45 Uhr: Auftritt der Break’in Kids

15.00 – 15.45 Uhr: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Airdit

16.00 – 16.45 Uhr: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Bboy Abd-L Vagabonds

17.00 – 17.15 Uhr : Tanzbattle zwischen Jugendlichen aus Toulouse und Düsseldorf

17.30 – 18.15 Uhr: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Airdit

18.30 – 19.00 Uhr: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Bboy Abd-L Vagabonds

19.00 – 19.15 Uhr: Auftritt der Break’in Kids.

Sonntag, 2. Juli

14h – 14h45: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Bboy Abd-L Vagabonds

14h45: Performance der Break’in Kids

15h – 15h45: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Airdit

16h – 16h45: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Bboy Abd-L Vagabonds

16h45: Performance der Break’in Kids

17h – 17h45: Breakdance-Einführungsworkshop unter der Leitung von Airdit und Duo-Performance von AirDit und Bboy Abd-L Vagabonds.

Fotos: Abdel Chouari Portrait: Aurelien Ferreira, Breakin Kids: mrtsong