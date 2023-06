Noch freie Plätze: Ferien-Workshop für Kinder im Kunstpalast

Die Kunstausstellung „DIE GROSSE“ bietet am 23. und/oder am 28. Juni jeweils von 11:00 bis 15:00 Uhr zum ersten Mal ein Ferienprogramm für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren an. Geleitet wird der Workshop von Kunstpädagogen und Künstlern und Künstlerinnen, die mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Ausstellung „DIE GROSSE“ im Kunstpalast und im NRW-Forum gehen.

Dort werden aktuell über 300 Werke von 153 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt: ein lebendiger Querschnitt durch die zeitgenössische Kunst mit Bildern, Fotografien, Grafiken, Videos, Installationen und Bildhauerei. „Bei diesen Workshops lernen die Kinder sehr viel über künstlerische Techniken. Manche Bilder entstehen auf sehr ungewöhnliche Weise wie zum Beispiel die Glasradierungen der Düsseldorfer Künstlerin Carmen Schaich. Sie schießt mit Kugeln auf ein Glas. Was man nachher an Mustern auf dem Büttenpapier sieht, sind die Risse im Glas“, erklärt Organisator Emmanuel Mir.

Die Teilnahme an dem Ferien-Workshop ist an einem oder an beiden Tagen möglich. Und weil der große Künstler Pablo Picasso einmal gesagt hat „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben“ lernen die kleinen Künstlerinnen und Künstler nicht nur viel über große Künstler, sondern erstellen ihr eigenes Künstlerbuch. Und das kann jedes Kind mit nach Hause nehmen.

Ferien-Workshop für Kinder

Wann: am 23. und/oder 28. Juni von 11.00 bis 15.00 Uhr (ohne Verpflegung)

Kostenbeteiligung: 5 € pro Kind und Tag

Treffpunkt: Verkaufsbüro der Ausstellung im Kunstpalast, Ehrenhof 4-5

Anmeldungen per E-Mail an Emmanuel Mir, Koordination Kulturelle Bildung: [email protected]

Bildquelle: Schüler im Museum ©„DIE GROSSE“