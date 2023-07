Publikumspreis von „DIE GROSSE“ ging an Evangelos Koukouwitakis

Der letzte Tag der Kunstausstellung „DIE GROSSE“ stand im Zeichen der Gewinner. Über 1.500 Besucher hatten sich an der Wahl des Publikumspreises beteiligt. Die meisten Stimmen gingen an Evangelos Koukouwitakis, der sich sichtlich über die Auszeichnung und 1.500 Euro Preisgeld freute. „Bei der Vielzahl der Künstler, die hier zu sehen sind, hatte ich wirklich nicht damit gerechnet.“

Angetan hatten es den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung die Fineart Prints des Künstlers – Stillleben vor schwarzem Hintergrund. Auf denen hat der Fotograf Gläser, Eierschalen, vordorrte Blumen, Tierschädel, Federn, verdorrtes Gemüse und vieles mehr kunstvoll arrangiert und fotografiert. Fotoshop kommt dabei nicht zum Einsatz, betont er. Seit acht Jahren beschäftigt Koukouwitakis sich mit den Memento-mori-Stillleben. Um den Betrachter an die Vergänglichkeit allen Seins zu erinnern, verändert er die Hintergründe und komponiert immer neue Arrangements. Koukouwitakis, 1956 in Piräus in Griechenland geboren, studierte an der Universität in Duisburg und wurde durch seine Bewegungs- und Aktfotografien bekannt. Mit 35 Jahren gewann er den Förderpreis von „DIE GROSSE“.

Ausstellungsleiter Michael Kortländer konnte nicht nur den Publikumspreis vergeben, sondern auch drei Sondereditionen der diesjährige Förderpreisträgerin Lara Kaiser. Claudia Löffers und Brigitte Baldauf waren anwesend und konnten ihren Preis direkt entgegennehmen, Yvonne Heinemann bekommt ihr Bild zugeschickt.

„Zur 121. Ausstellung kamen ca. 13.000 Besucher und nahmen an unseren Veranstaltungen und Führungen teil“, so Michael Kortländer. Und Kunst wurde auch gekauft: „DAS KLEINE FORMAT“, Arbeiten für den kleinen Geldbeutel, spülte einen hohen fünfstelligen Betrag in die Kasse des Veranstalters. Geld, das den Künstlern und dem gemeinnützigen Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen zugutekommt. „Eine solche Ausstellung im Kunstpalast und im NRW-Forum erfordert einen riesigen Kostenapparat“, erklärt Kortländer.

Bildquelle: ©Morgaine Prinz