Begleitprojekt zur Kunstausstellung „DIE GROSSE“: Schüler präsentieren Werbekampagne

Keine Ausstellung kommt ohne aus: Mit Plakaten, Flyern, Katalogen und Bannerwerbung werden Besucher neugierig gemacht. Auch die Düsseldorfer Kunstausstellung „Die GROSSE“ braucht Werbematerialien sowie Einlassbändchen und Buttons und lässt diese jedes Jahr von einem professionellen Grafik-Design Büro erstellen. Aber nicht nur: Zeitgleich gehen seit sieben Jahren alle Vorlagen an die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs des Bildungsganges „Gestaltungstechnische/r Assistent/in“ der Lore-Lorentz-Schule.

„Die Aufgabe hat Realitätsbezug. Ich finde schön, was die Profis machen, aber ich hätte es anders gemacht“, sagt Wiebke Müller selbstbewusst. Und sie hat es auch anders gemacht, wie man an den Exponaten der Ausstellung sehen kann. Auch ihre Mitschülerin Nilgün Kaya hat sich mit den Werken des Düsseldorfer Malers Jan Kolata auseinandergesetzt, der in diesem Jahr den Kunstpreis der Künstler erhalten hat und mit dessen Werken „DIE GROSSE“ zum Besuch einlädt. Nilgün Kaya hat sich für ein anderes Bild des Malers entschieden als die Profi-Grafiker. „Das Bild, das ich gewählt habe, hat so ansprechende Farben“, erklärt die Schülerin.

Am heutigen Montag wird im Foyer des Kunstpalastes aufgebaut und Besucher der Kunstausstellung können sich vom 13. bis 18. Juni ein Bild davon machen, wie kreativ und künstlerisch es im Projektunterricht zugeht. „Die Schülerinnen und Schüler sind immer mit Feuereifer bei der Sache und freuen sich, wenn ihre Arbeiten einem größeren Publikum zugänglich sind“, so Marcel Riedel, der den Bildungsgang an der Lore-Lorentz-Schule betreut.

Sonderausstellung zu „DIE GROSSE“ im Foyer des Kunstpalastes

Ehrenhof 4-5

13.-18. Juni

Öffnungszeiten des Kunstpalastes:

Dienstag bis Sonntag: 11-18 Uhr

Donnerstag: 11-21 Uhr

Bildquellen: Gruppenbild ©Marcel Riedel / Plakat Viktoria Steinhardt ©Lore-Lorentz-Schule