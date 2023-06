Rodopi spendet 55.000 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei

Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion im Februar zählen zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre. Auch wenn sich diese Katastrophe über 3.000 Kilometer entfernt von Düsseldorf ereignete, war sie für viele Mitarbeiter von Ercan Kara Osman, den Inhaber der Rodopi GmbH, ein Schicksalsschlag.

„Unsere Mitarbeiter, die weltweit beim Bau von Rotorblättern und Turmsegmenten für Windkraftanlagen sowie für Wartungs- und Reparaturarbeiten in Windparks im Einsatz sind, kommen fast alle aus dem Ausland. Einige haben ihre Verwandten in den Heimatländern verloren“, erklärt Kara Osman. Kurzentschlossen rief der Unternehmer die Aktion #100ForAid ins Leben. Seine Idee: Jedes Unternehmen, das Mitarbeiter aus der Türkei hat oder einen Standort in der Türkei unterhält, spendet pro Mitarbeiter 100 Euro.

55.000 Euro überwies der Düsseldorfer Unternehmer an eine türkische Hilfsorganisation mit Sitz in Instanbul, verbreitete die Spendenaktion in den sozialen Medien und bat auch seine Kunden, zu helfen.

Über drei Monate nach der Katastrophe laufen die Aufräumarbeiten immer noch, leben Menschen in Containern, muss die Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Burak Dogan, Projektmanager bei Rodopi, wird im Sommer nach Gaziantep fahren, in die Stadt, aus der seine Familie kommt. Er will vor Ort helfen, sich selbst ein Bild machen und mittrauern. „Meine Cousine hat ihre ganze Familie verloren. Es gibt keine Familie, die nicht betroffen ist“, erklärt der Projektmanager bei Rodopi.

Ercan Kara Osman, der in Krefeld geboren wurde, einen griechischen Pass hat, aber zur Minderheit der muslimisch-türkischen Pomaken gehört, hofft, dass Unternehmen, die nicht gerade selbst um ihre Existenz kämpfen, die Aktion #100ForAid auch jetzt noch mit einer Spende unterstützen, denn auch 100 Euro können etwas bewegen.

Bildquelle: Ercan Kara Osman ©Alexander Vejnovic

Susan Tuchel

Susan Tuchel, Journalistin, Autorin und PR-Beraterin in Düsseldorf, nimmt gesellschaftliche Trends, politische und wirtschaftliche Entwicklungen ins Visier.