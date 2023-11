Telekom will 160.000 Düsseldorfer Haushalte und Unternehmen ans Glasfasernetz anschließen

Die Deutsche Telekom hat in der Landeshauptstadt bereits mehr als 50.000 Haushalte mit Glasfaserleitungen versorgt. Diese können jetzt Glasfasertarife mit einer Downloadgeschwindigkeit von 1.000 Mbit/s buchen. Bis 2025 will die Telekom insgesamt 160.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in Düsseldorf mit einem Glasfaseranschluss versorgen. Dafür konzentrieren sich die Ausbauaktivitäten derzeit auf die Stadtteile Bilk, Oberbilk, Flingern-Süd, Lierenfeld und Eller.

Weitere Ausbaugebiete für rund 100.000 Haushalte werden folgen, sobald die aktuell laufenden Bauarbeiten abgeschlossen sind. Das Engagement der Telekom beschränkt sich nicht nur auf Haushalte und Unternehmen. Im Bereich der Bildung und digitaler Teilhabe wurden bereits drei Schulen in Düsseldorf erfolgreich mit FTTH (Fiber to the Home) versorgt. Für 2024 plant die Telekom, weitere 101 Schulen in der Stadt an das Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau unterstützt nicht nur die digitale Transformation von Unternehmen und Schulen, sondern wertet auch Immobilien auf und schafft attraktive Bedingungen für Wohn- und Arbeitsorte.

Auch Mieter können Glasfaser bekommen

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer*in einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen und einen Glasfasertarif buchen. Auch wer zur Miete wohnt, kann den Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen: Sie kontaktiert die Vermieter*innen. Dann wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft. Jeder Mieter kann einen Glasfaseranschluss bestellen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstehen, kann dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom wird die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Gleiches gilt für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie können einen Glasfaseranschluss beantragen.

Dabei ist es sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen mit einem Anschluss auszustatten, denn ein Glasfaseranschluss bedeutet für den Eigentümer eine erhebliche Wertsteigerung und die Immobilie ist für die Zukunft gut gerüstet. Ein Glasfaser-Anschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen wie beispielsweise Homeoffice-Anbindung, Smart Home, IP-TV, Streaming Dienste, Online Gaming oder auch Telemedizin.

Bildquelle: ©Deutsche Telekom