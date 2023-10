Lime und Kaiserswerther Diakonie kooperieren

Der Mikromobilitäts-Anbieter Lime und die Kaiserswerther Diakonie haben eine Kooperation gestartet und richten auf dem Gelände der Diakonie im ersten Schritt vier exklusive Abstellflächen ein. Ab sofort können dort Lime Nutzer:innen ihre Fahrt mit einem E-Scooter oder E-Bike innerhalb der Abstellflächen beenden und die Fahrzeuge sicher und geordnet abstellen. Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende der Kaiserswerther Diakonie erhalten darüber hinaus mit Beginn der Kooperation einen dauerhaften Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf alle Fahrten mit Lime. Die Kooperation mit Lime ist ein weiterer Baustein der nachhaltigen Mobilitätsstrategie der Kaiserswerther Diakonie. Lime verleiht in Deutschland per App E-Scooter in über 60 Städten.

Die steigende Beliebtheit von E-Scootern und E-Bikes als Alternative im urbanen Verkehr erfordert eine entsprechende Infrastruktur, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nutzung zu bewältigen. Durch die Einrichtung von Abstellflächen einerseits und Parkverbotszonen auf der anderen Seite wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge nicht auf Gehwegen, Rettungswegen oder an anderen ungeeigneten Orten abgestellt werden können. Dadurch wird die Sicherheit für Fußgänger gewährleistet und eine ungehinderte Durchgangsmöglichkeit sichergestellt – gerade für blinde Menschen oder Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen.

Die vier Abstellflächen auf dem Gelände der Kaiserswerther Diakonie sind deutlich durch das Lime Logo ausgewiesen und erlauben Nutzer:innen das exklusive und unentgeltliche Abstellen von Lime E-Scootern und E-Bikes. Die Flächen werden auch per Parksymbol in der Lime-App gekennzeichnet. Versuchen Nutzer:innen ihre Fahrt auf dem Gelände der Kaiserswerther Diakonie außerhalb der verbindlichen Parkflächen zu beenden, wird dies von der Lime-App technisch unterbunden. Der Mietvorgang kann nur beendet werden, wenn sich das Fahrzeug auf einer ausgewiesenen Parkfläche befindet.

“Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Kooperation mit einem der bedeutendsten Arbeitgeber der Region einen weiteren Beitrag zur Mobilitätswende leisten können. Wir stellen unser Angebot in enger Absprache mit der Kaiserswerther Diakonie zur Verfügung, um insbesondere den Angestellten und Studierenden vor Ort eine nachhaltige Mobilitätsoption für die erste und die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr,” so Alexander Jung, Senior Director Public Affairs bei Lime.

Die Definition der Parkflächen beruht auf einer Auswertung der gesammelten Daten aus dem Jahr 2022, in der die Orte erfasst wurden, an denen am häufigsten Lime E-Bikes und E-Scooter abgestellt wurden. In einer zweiten Phase ist eine Ausweisung hinsichtlich des Bedarfs weiterer Abstellflächen geplant.

