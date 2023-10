Richtfest in Rath: Viertes Bauhaus in Düsseldorf setzt auf Nachhaltigkeit

Die Baumarktkette Bauhaus errichtet derzeit in Düsseldorf-Rath ein neues Fachcentrum. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 18.000 Quadratmetern will Bauhaus künftig seinen Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Serviceleistungen anbieten. Der Neubau im Düsseldorfer Norden ist die Ergänzung zu den bereits bestehenden drei Fachcentren.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit soll das neue Fachcentrum mit angeschlossener Drive-In-Arena vor allem durch eine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise höchste Standards erfüllen. So wird das Unternehmen die über 14.000 Quadratmeter große Dachfläche in zweierlei Hinsicht nutzen: Zum einen soll die Begrünung des Flachdaches vor klimatischen Umwelteinflüssen wie starker Sonneneinstrahlung schützen, die im Gebäudeinneren zu starker Erwärmung führt, zum anderen soll sie ökologischen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten und so die Biodiversität im urbanen Raum fördern. Durch ein spezielles Bausystem ist es möglich, dass zusätzlich zur Dachbegrünung ein flächendeckendes Photovoltaiksystem auf dem Dach des Fachcentrums zum Einsatz kommt. Die Photovoltaikanlage hat im Idealfall eine Spitzenleistung von 650 KWp und wird im Jahr durchschnittlich 650.000 kWh Strom erzeugen. Damit deckt die Anlage rund ein Drittel des Strombedarfs des neuen Fachcentrums ab. Überschüssiger Strom kann in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Darüber hinaus wird das neue Fachcentrum über mehrere Wärmepumpenanlagen verfügen, die das Gebäude nicht nur im Winter heizen, sondern auch im Sommer kühlen können. Dadurch kann auf einen externen Gasanschluss gänzlich verzichtet werden. Die mehr als 18.000 Quadratmeter Gesamtfläche werden außerdem vollständig mit energiesparenden LED-Lampen ausgestattet. Extra breite Tageslichtzonen, E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz sowie 75 zusätzlich gepflanzte Bäume sind weitere Beispiele, mit denen das künftige Fachcentrum hohe ökologische Standards für effizientes Bauen und einen nachhaltigen Betrieb erfüllt.

„Reservieren & Abholen“

Wie bei Bauhaus bundesweit üblich, wird auch der Standort Düsseldorf-Rath den besonders kundenfreundlichen Bereich für den Service „Reservieren & Abholen“ bieten. Kunden können dabei bereits vor Ladenbesuch die gewünschten Produkte online reservieren und bereits nach zwei Stunden im Fachcentrum direkt abholen. Die reservierten Produkte können zum gewünschten Zeitpunkt innerhalb von zwei Wochen im Fachcentrum oder der Abholstation, die sich vor dem Fachcentrum befindet und auch nach Geschäftsschluss und an Sonn- und Feiertagen frei zugänglich ist, mitgenommen werden. Besonders schnell und flexibel geht das über den kontaktlosen 24/7-Service der Abholstation: Über die Eingabe eines PIN-Codes wird die zuvor reservierte und bezahlte Bestellung an der Station freigegeben.

Anlässlich des Richtfestes, zu dem zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Baugewerbe eingeladen waren, gab Bauhaus Einblicke in die ersten Bauabschnitte des neuen Fachcentrums. „Über 30 verschiedene Bauunternehmen und Handwerksbetriebe sind im Einsatz, um die Fertigstellung des Fachcentrums Anfang des Jahres 2024 zu gewährleisten. Unser Richtfest und somit auch der Dank gilt besonders unseren Handwerkern, die dieses Bauprojekt erst möglich machen und bei Wind und Wetter im Einsatz sind“, so Marius Jedrus, regionaler Geschäftsführer bei Bauhaus in der Region Rhein-Ruhr.

