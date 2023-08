Caravan Salon lockt am ersten Wochenende mehr als 75.000 Besucher an

An den ersten drei Tagen kamen über 75.000 Caravaningfans zur weltgrößten Messe rund um die mobile Freizeit. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf präsentieren mehr als 750 Aussteller aus 37 Ländern noch bis zum 3. September in 16 Hallen und auf dem Freigelände Reisemobile und Caravans jeder Größe und Preiskategorie. Außerdem werden Basisfahrzeuge, Zubehör, technisches Equipment, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Campingplätze, Reisemobilstellplätze sowie Reisedestinationen vorgestellt.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftaktwochenende. Der Caravan Salon hat mit Abstand das weltweit größte Angebot rund um das Thema Caravaning zu bieten – eine so große Vielfalt an Marken, Modellen und Grundrissen gibt es auf keiner anderen Freizeitmesse zu sehen. Neben der enormen Produktpalette bietet die Leitmesse wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm, das perfekt auf die Interessen und Bedürfnisse rund um die mobile Freizeit ausgerichtet ist“, so Director Stefan Koschke.

Allerdings mussten Anreisende am Samstag wegen des großen Andrangs ein wenig Geduld mitbringen. „Für das zweite Wochenende empfehlen wir den Besucherinnen und Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, so Koschke.

Ministerin Neubaur auf der Messe

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur war am ersten Messe-Samstag vor Ort. Sie besuchte den nordrhein-westfälischen Fahrzeughersteller LMC aus Sassenberg und tauschte sich am Musterstellplatz des Caravaning Industrie Verbandes mit Vertretern der Branche aus. Großes Interesse zeigte Neubaur auch für die Energielösungen des Brennstoffzellenherstellers Efoy, der auf dem Caravan Salon Energiekonzepte für Stellplatzbetreiber vorstellt. Empfangen wurde die Ministerin auch auf „ihrem“ Stand in Halle 3: Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie organisiert die Gemeinschaftsbeteiligung der touristischen Regionen in seinem Bundesland unter der Dachmarke „Tourismus NRW“. Geschäftsführerin Dr. Heike Döll-König stellte Neubaur die schönsten Urlaubsregionen vor. Anschließend traf die Ministerin den lippischen Klimabotschafter und ehemaligen Fußballprofi Ewald Lienen und tauschte sich mit ihm über Maßnahmen zum Klimaschutz aus.

Bildquelle: ©Messe Düsseldorf Constanze Tillmann