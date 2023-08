Düsseldorf Maps: Mehr als 10 Millionen Zugriffe

Vor gut zweieinhalb Jahren gab es den Startschuss für die Online-Kartenanwendung Düsseldorf Maps. Mittlerweile ist sie bei interessierten Bürgerinnen und Bürgern und in der Düsseldorfer Fachwelt nicht mehr wegzudenken.

Wie immer, wenn es um Karten geht, steht die Frage „Wo ist…?“ im Vordergrund. Wo befindet sich der Kindergarten oder die Schule? Wo befindet sich das Naturschutzgebiet oder der Bebauungsplan? Wo befinden sich Orte im Stadtgebiet, die bei Starkregen besonders gefährdet sind? Düsseldorf Maps liefert die passenden Antworten auf sehr viele Fragen. Seit der Inbetriebnahme wurden über zehn Millionen Zugriffe auf Düsseldorf Maps gezählt. „Die hohen Nutzerzahlen von Düsseldorf Maps können nur erreicht werden, wenn in der Anwendung hochaktuelle und zuverlässige Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung verwendet werden“, so Cornelia Zuschke, Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen.

Damit dieser Qualitätsanspruch gewährleistet wird, arbeitet ein Team in der Abteilung Geoinformationen im Vermessungs- und Katasteramt an der Weiterentwicklung dieses sogenannten Open-Source-Viewers und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung in der Stadt. Das Themenspektrum wird laufend ergänzt. Erst vor Kurzem wurden die Inhalte zum Thema Fahrradverkehr aktualisiert und die Informationen zu den Düsseldorfer Kinderspielplätzen komplett erneuert.

Funktionsumfang wird kontinuierlich erweitert

Auch der Funktionsumfang in Düsseldorf Maps wird stetig erweitert. Seit dem letzten Update steht zum Beispiel die sogenannte Flächenanalyse zur Verfügung. Hiermit kann die Anwenderin oder der Anwender ein Gebiet auf der Karte auswählen und anschließend untersuchen, welche der individuell selektierten Themen in diesem Gebiet eine Rolle spielen. Zu den gefundenen Objekten werden weiterführende Informationen in übersichtlicher Weise bereitgestellt. Neu hinzugekommen ist außerdem, dass eine Legende beim Kartenausdruck erzeugt werden kann und dass viele der verfügbaren Themen nun in verschiedenen Datenformaten heruntergeladen werden können.

Bildquelle: ©Landeshauptstadt Düsseldorf/Vermessungs- und Katasteramt