Jahresbilanz Ausbildungsmarkt Düsseldorf: Mehr Stellen und mehr Ausbildungsinteressierte

Die IHK, die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit Düsseldorf haben ihre Jahresbilanz des Ausbildungsmarktes 2023 veröffentlicht. Bilanz: Die Unternehmen haben ihr Angebot an Ausbildungsstellen erhöht und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit hat mehr Ausbildungsinteressierte registriert – und im Vergleich zum Vorjahr konnten mehr Ausbildungsstellen besetzt werden. Allerdings gab es auch in diesem Jahr wieder junge Bewerberinnen und Bewerber, die noch nicht mit einer Ausbildung versorgt werden konnten. Die IHK verzeichnete in Düsseldorf einen Anstieg bei den geschlossenen Ausbildungsverträgen. Bei den Ausbildungsberufen im Düsseldorfer Handwerk gab es hingegen einen Rückgang.

„Die positive Tendenz am Ausbildungsmarkt zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir gehen früh in die Klassen: Die Berufsorientierung in den Schulen beginnt bereits ab der achten Klasse und an Gymnasien ab Klasse 9. Mit berufsorientierenden Veranstaltungen, Sprechzeiten, individueller Beratung, Förderung und digitalen Angeboten erreichen wir Schülerinnen und Schüler schneller und besser. Unsere Beratung ist dabei immer neutral und ergebnisoffen. Ob akademische und berufliche Bildungswege – der Mensch steht im Mittelpunkt. Mit unseren Instrumenten wie der Einstiegsqualifizierung oder der Assistierten Ausbildung können wir Betriebe dabei unterstützen, Fachkräfte aufzubauen“, so Birgitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Düsseldorf.

2.837 abgeschlossene Ausbildungsverträge verzeichnete die IHK, was einem Plus von 7,2 Prozent zum Vorjahr entspricht. Bei den Handwerksberufen wurden 641 Ausbildungsverträge in Düsseldorf abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von 140 Verträgen (-17,9 Prozent). Beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter meldeten die Düsseldorfer Unternehmen im Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023 insgesamt 4.123 Ausbildungsstellen. Das waren 221 Ausbildungsstellen oder 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr (2021/2022). Besonders viele der angebotenen Ausbildungsstellen in Düsseldorf deckten die kaufmännischen und die medizinischen Be-rufe ab. 423 Ausbildungsplätze waren bis Ende September noch unbesetzt, darunter viele in den medizinischen Berufen.

Mehr Ausbildungsstellen als Bewerber in Düsseldorf

Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kamen in Düsseldorf 86 Bewerberinnen und Bewerber. Somit gab es in der Landeshauptstadt auch in diesem Jahr einen Stellenüberhang. Die Nachbarregionen hingegen hatten auch in diesem Jahr mehr Bewerber als freie Stellen. Im Rhein-Kreis-Neuss kamen beispielsweise 136 Bewerber auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen und im Kreis Mettmann 113 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 Ausbildungsstellen.

3.387 Bewerber und Bewerberinnen hatten innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch genommen und sich für die Ausbildungsvermittlung registrieren lassen. Dies waren 51 Jugendliche mehr (1,5 Prozent) als im Jahr zuvor. Ende September waren noch 414 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle.

Neben den unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern fanden 436 junge Menschen zum 30. September zwar eine Alternative, zum Beispiel einen weiteren Schulbesuch, haben aber ihren Vermittlungswunsch in eine duale Ausbildung aufrechterhalten. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger.

Viele Angebote stehen noch zur Verfügung

Um diese und die noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerber mit den noch unbesetzten Ausbildungsstellen zusammenzubringen, werden die Vermittlungsaktivitäten bis mindestens Ende des Jahres fortgesetzt. Außerdem melden sich in den nächsten Wochen erfahrungsgemäß noch junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen wieder auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Auch Betriebe melden Ausbildungsstellen, die wieder frei geworden sind.

Zusammen mit den unbesetzten Ausbildungsplätzen, freien Einstiegsqualifizierungen, außerbetrieblichen Ausbildungsstellen und Berufsvorbereitungsmaßnahmen stehen noch viele Angebote zur Verfügung, um ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen einen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen.

Bildquelle: ©Agentur für Arbeit Düsseldorf / Chris Göttert