Neuer Business Scout for Development bei der IHK Düsseldorf

Die IHK Düsseldorf bietet ab sofort in Kooperation mit der IHK Mittlerer Niederrhein eine weitere Beratungsleistung an: Oliver Wagener ist als neuer Business Scout for Development Ansprechpartner für Unternehmen aus ganz Nordrhein-Westfalen und berät sie dabei, wie sie erfolgreich Geschäfte in Entwicklungs- und Schwellenländern auf- und ausbauen können. Der erfahrene Business Scout bietet seine Expertise NRW-weit als zentraler Ansprechpartner für Unternehmen an, die die Instrumente und Fördermöglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit für sich nutzen wollen.

“Angesichts des sich verändernden, globalen Wettbewerbs können Entwicklungsmärkte je nach Branche und Markt interessante Geschäftsoptionen bieten. Aufgrund der mit diesen Märkten häufig verbundenen Risiken und Barrieren ist es wichtig, kompetent beraten und begleitet zu werden”, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf.

Das Themenportfolio ist groß und reicht von Potentialen der Wasserstoffwirtschaft in Entwicklungsländern über Möglichkeiten der beruflichen Bildung bis hin zu Themen des nachhaltigen Lieferkettenmanagements. Regional wird ein Fokus auf die Märkte Afrikas, aber auch Südostasiens und Osteuropas liegen. „Durch die Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Rahmen des Business Scout Programms stärken wir unser Angebot im Bereich der Außenwirtschaft und können NRW-Unternehmen noch besser zu lokalen Rahmenbedingungen sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten informieren und unterstützen“, so Berghausen weiter.

Business Scouts for Development sind als Expertinnen und Experten für Entwicklungszusammenarbeit in rund 30 Ländern weltweit tätig. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beraten sie Unternehmen zu nachhaltigem Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern und initiieren gemeinsam mit ihnen Projekte und innovative Lösungen.

Bildquelle: ©Wilfried Meyer