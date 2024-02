Neues Park & Ride-Angebot: Mehr als 250 kostenlose Pendler-Parkplätze in Wersten

Die Landeshauptstadt Düsseldorf startet mit der Provinzial Versicherung ein neues „Smart Park & Ride“-Angebot in Düsseldorf Wersten. Im Parkhaus der Provinzial können Pendler nach Registrierung kostenlos ihr Fahrzeug parken und von dort aus mit verschiedenen Stadtbahn- und Buslinien bequem in die Innenstadt pendeln.

„Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2035 hat die Stadtgesellschaft schon viel erreicht. Trotzdem ist jeder weitere Baustein wichtig – mit dem neuen, smarten Park & Ride-Angebot im Parkhaus der Provinzial ist es uns gelungen, vorhandene Infrastruktur für Pendlerinnen und Pendler nutzbar zu machen. Das wirkt sich ressourcenschonend und gleichzeitig positiv auf Luftqualität sowie umweltbewusste Mobilität in der Innenstadt aus“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller zum Kooperationsprojekt von Landeshauptstadt und Provinzial.

Wie funktioniert das neue P&R-Angebot?

Die Nutzer aus umliegenden Städten wie beispielsweise Solingen, Wuppertal, Mettmann oder Hilden registrieren sich einmalig auf der Internetseite www.duesseldorf-parken.de. Mit wenigen Klicks sind die notwendigen Daten, unter anderem Angaben zum ÖPNV-Abo-Ticket und das Autokennzeichen, im System eingegeben. Nach rund 30 Minuten erhalten die Nutzer einen Bestätigungs-Link und können ab dem Zeitpunkt das Fahrzeug im Parkhaus der Provinzial in Düsseldorf-Wersten parken. Durch die Kennzeichen-Erfassung via Kamera ist die Zu- und Ausfahrt jederzeit gewährleistet.

Die Stadtbahn- und Buslinien sind für die P&R-Nutzer fußläufig schnell erreicht. An der Haltestelle „Werstener Dorfstraße“ halten die Linien U72, U76 und U79. Sie fahren im eigenen Gleisbett in zwölf Minuten in die Innenstadt und Altstadt. Darüber hinaus fahren von dort aus die Buslinien 723, 727, 780, 782, 785, 817 und SB50 zu Zielen in der Innenstadt.

„Mit dem Auto dauert die Fahrt in die Innenstadt je nach Verkehrslage deutlich länger als mit den Stadtbahnlinien. Durch das neue P&R-Angebot schafft die Landeshauptstadt neue Anreize, beim Pendeln in die Stadt auf den letzten Kilometern auf die Fahrten im eigenen Pkw zu verzichten. Das ist gut für das Klima, spart Zeit und zusätzlich Parkgebühren in der Innenstadt“, erklärt Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral. „Zudem entlastet das neue Angebot stark genutzten P&R-Plätze im Düsseldorfer Süden.“

Bis zu 250 P&R-Fahrzeuge haben tagsüber im Provinzial-Parkhaus Platz, an den Wochenenden, Feiertagen und Freitagabend erhöht sich die Kapazität sogar auf bis zu 900 P&R-Plätze. Die Stadt Düsseldorf übernimmt bei dem Pilotprojekt mit zweijähriger Testphase die Gebühren für bis zu 24 Stunden Parken pro Parkvorgang. Die Buchungsplattform wurde von der städtischen Tochter Connected Mobility Düsseldorf entwickelt. Das neue P&R-Angebot ist zudem Bestandteil der Smart-Parken-Strategie der Landeshauptstadt, bei der zukünftig Parkplätze via App, unter anderem auf Supermarktparkplätzen, gebucht werden können.

