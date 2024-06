151 x Storytelling aus 30 Jahren

Harald Kopeter hat seine Karriere in der Verlags- und Kommunikationsbranche begonnen, als Eilmeldungen noch per Fax kamen. Seither hat sich einiges verändert und vieles hat einen neuen Namen bekommen. So hat das Storytelling seinen Weg ins Marketing gefunden, als findige Fachleute die Kraft des Geschichtenerzählens wiederentdeckt haben. Zuvor verortete Kopeter diese Kompetenz vor allem im Verkauf. Da kam es nicht immer darauf an, ob das Produkt wirklich das beste seiner Art ist, sondern welches Gefühl wir mit dem Produkt kaufen.

Verkäuferinnen und Verkäufer erzählten Geschichten um ihre Produkte, und „dabei waren jene die Besten, die es verstanden, Storytelling, Einwandbehandlung und den Abschluss in die richtige Balance zu bringen“, schließt Kopeter. „Diese drei Punkte gelten immer noch für alle Produkte und Dienstleistungen über alle Medienformate hinweg – analog wie digital.“

Kenne die Regeln guten Storytellings

In seinem Buch „Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen“ nutzt der Marketing-Experte selbst die Kraft des Storytellings und gibt in 151 kurzen Storys seine Tipps, Erfahrungen und seine Wissensschätze aus fast 30 Jahren Karriere preis. Was in allen Storys klar wird: Trotz aller Algorithmen, Karrieretrainings und Benchmarks haben immer (noch) nur die Erfolg, die eine Geschichte zu erzählen haben. „Alle Unternehmerpersönlichkeiten und Leader konnten gute Geschichten erzählen, konnten mit Begeisterung von ihrer Vision berichten“, sagt er.

Und was soll man sagen, Kopeter hat auch viele Geschichten. Er erklärt, warum Marketingkräfte die Bikini-Strategie fahren sollten, Menschen Regeln wie 18/6-Fasten oder „10.000 Schritte am Tag“ brauchen und warum der Preis in der Mitte immer die beste Wahl ist. Damit zeigt Kopeter, dass eine gute theoretische Grundlage zwar hilft – aber der wirkliche Erfolg im Verkauf und Werben immer von der Person abhängt, die den Werbetext schreibt, die Community betreut oder die Waschmaschine an den Mann oder die Frau bringt. Manche Dinge ändern sich nie.

Roter-Reiter-Fazit: Eine unterhaltsame Mischung aus Verhaltenspsychologie, Marketingstrategie und Geplaudere aus dem Nähkästchen. Mit „Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen“ zeigt Harald Kopeter, dass Marketing und Vertrieb noch immer am besten von Mensch zu Mensch gelingt.

Das Buch: Harald Kopeter, „Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Storys für deinen Erfolg im Business“, GABAL Verlag GmbH, 2023, ISBN 978-3-96739-156-5