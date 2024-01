Hinz&Kunzt und der Lichtkünstler Michael Batz präsentieren „Blaue Betten auf Beton“

„Einmal im Jahr präsentieren wir bei Kunst am Gate ein Herzensprojekt, das auf ein gesellschaftliches Thema aufmerksam macht. Denn: Kunst regt auch zum Nachdenken an, und zwar auf dezente, ästhetische Weise. Wie das geht, zeigt Hinz&Kunzt auf besonders kreative Art. Es freut mich, dass wir das Kunstprojekt ‚Blaue Betten auf Beton‘ am Flughafen nochmal an einem stark frequentierten Standort zeigen können“, sagte Anke Redeker, Künstlerischer Beirat von Hamburg Airport.

Für alle Beteiligten waren die „Blauen Betten“ eine Premiere. Michael Batz, der unter anderem den Hafen regelmäßig in blaues Licht taucht, fand es beeindruckend, mit welcher Offenheit die (ehemals) Obdachlosen über ihre Situation sprechen. Die Schlafplätze seien einerseits „völlig in der Öffentlichkeit. Aber sie zu zeigen ist ein sehr intimer und persönlicher Vorgang.“ Die Idee, die Wohnungslosen mit Hilfe der universellen Kraft des Lichts mitten ins Geschehen zu stellen, war erfolgreich: Die Passanten haben den Erfahrungen der Obdachlosen interessiert und bewegt zugehört.

„Es ist wichtig, Brücken zwischen Menschen zu bauen. Das ist bei den Blauen Betten gelungen“, sagt Sybille Arendt von Hinz&Kunzt. „Dass dabei Obdachlose selbst zu Wort kommen, gefällt uns besonders.“

„Blaue Betten auf Beton“ ist das erste Kunstprojekt, das Hinz&Kunzt bei Kunst am Gate präsentiert. Die Zusammenarbeit mit Hamburg Airport währt jedoch schon länger. Im Jahr 2015 haben sie gemeinsam das Projekt „Spende Dein Pfand“ an den Flughafen geholt. In den Terminals und seit Neustem an den Gates stehen Sammelboxen, in die Passagiere ihr Leergut einwerfen können. Der Pfanderlös fließt direkt an Hinz&Kunzt, die von dem Geld drei Vollzeitstellen für ehemalige Langzeitarbeitslose finanzieren. Ihr Job: Als Leergutbeauftragte kümmern sie sich um die Entleerung und Pflege der Sammelbehälter am Airport. An dem Projekt ist auch der Grüne Punkt beteiligt, der sich um das Recycling kümmert.

Projekt „Kunst am Gate“ besteht seit 2016



Das Projekt „Kunst am Gate“ besteht seit 2016 und richtet sich vorrangig an Kunstschaffende aus der Nachbarschaft oder mit Hamburg-Bezug, die ihre Werke am Hamburger Flughafen einem breiten Publikum präsentieren möchten. Die Passagiere können sich über wechselnde Kunstausstellungen im Wartebereich der Gates C09 bis C14 freuen. Das Projekt ist Teil des modernen Pier-Ambientes mit typisch Hamburger Akzenten und soll dazu beitragen, den Passagieren die Wartezeit auf ihren Flug noch angenehmer zu gestalten.

Interessierte Kunstschaffende und -initiativen aus der Region oder mit Bezug zu Hamburg können sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] für die etwas andere Ausstellungsfläche am Hamburg Airport bewerben.