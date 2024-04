Gruppenreisen: Lassen Sie sich durch Hamburg lotsen!

Städtereisen liegen im Trend und Hamburg zählt dabei laut verschiedener Umfragen zu den Topreisezielen in Deutschland. Gerade auch für Gruppenreisen bietet sich die Elbmetropole mit dem Hafen und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten als perfekte Destination an. Ob Betriebsausflug, Teamevent, Vereinsreise, Schulausflug oder private Runde: Wer sicher sein will, dass alle Gruppenmitglieder auf ihre Kosten kommen, kann sich sein Hamburg-Programm zum Beispiel von den „Hamburg-Lotsen“ zusammenstellen lassen. Die Gästeführerinnen und Gästeführer kennen die Stadt wie ihre sprichwörtliche Westentasche.

Dass Hamburg die „schönste Stadt der Welt“ ist, davon sind viele Einheimische längst überzeugt. Und auch für Tagestouristen und Urlaubsreisende bleibt die Hansestadt ein spannendes Städtereise- und Freizeitziel. So fanden 94 Millionen Tagesreisen nach Hamburg im Jahr 2022 statt. Die deutliche Mehrheit der Tagestouristen kommt direkt aus Hamburg und den angrenzenden Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Zum anderen verbringen immer mehr Gäste aus dem In- und Ausland mehrere Tage in der Stadt. Die gewerblichen Betriebe der Hamburger Tourismusbranche zählten 15,9 Millionen Übernachtungen im Jahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies ein Wachstum von 8,4 Prozent, vermeldete die Hamburg Tourismus GmbH (HHT).

Hamburg zählt zu den „Must-see-Städten“

Laut einer Studie des Europäischen Tourismus Instituts, Project M und St. Elmo’s liegen Städtereisen weiter voll im Trend. Von 170 europäischen Städten im Wettbewerbsvergleich wurden 24 als „Must-see-Städte“ eingeordnet, darunter auch Hamburg. Die Befragten denken bei privaten Städtereisen im Jahr 2024 als erstes an Berlin, Paris und Hamburg. Des Weiteren kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Sehenswürdigkeiten die größte Motivation für private Städtereisen darstellen. Erlebbare Stadtkultur, vielseitige Urbanität und typischer Genuss werden von den Befragten darüber hinaus am häufigsten genannt.

Vielfältige Reiseanlässe 2024



Die Elbmetropole bietet im laufenden Jahr spannende Höhepunkte und zahlreiche Gründe für einen Besuch. Einen Auftakt bildete sicher die im April mit Rekord-Besucherzahlen beendete Ausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle. Im Laufe des Jahres gehen drei neue Musical-Produktionen mit Disneys „Hercules“ (ab März), „& Julia“ (ab Oktober) und „The Michael Jackson Musical“ (ab Dezember) an den Start. Im Frühsommer soll zudem die Erweiterung des Bunker St. Pauli abgeschlossen sein und das dortige Reverb by Hard Rock Hamburg Hotel sowie eine Sport- und Konzerthalle eröffnen. Auch der Hafengeburtstag Hamburg vom 9. bis 12. Mai, die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli mit Hamburg als Spielort und einem Fanareal auf dem Heiligengeistfeld sowie das Reeperbahn-Festival im September bieten Anlässe für einen Aufenthalt in Hamburg. Voraussichtlich Ende August soll die Eröffnung des XXL-Einkaufsviertels „Westfield Hamburg-Überseequartier“ in der HafenCity anstehen – mit 80.000 Quadratmetern Shoppingfläche mit 200 Geschäften, 10 Kinosälen und 50 Gastronomieeinheiten.

Wem bei solch einem vielfältigen Angebot und den ohnehin zahlreichen Sehenswürdigkeiten zwischen Alster und Elbe die (Programm-)auswahl schwerfällt – gerade auch wenn es um Gruppen geht –, kann sich mit den Hamburg-Lotsen durch die Stadt navigieren lassen.

Stadtführungen – niveauvoll und launig präsentiert

Wer vor Ort erste Orientierung oder besondere Einblicke sucht, Hintergründe und Anekdoten erfahren möchte, die nicht einfach in Reiseführern nachzulesen sind, für den lohnen sich Stadtführungen. „Hamburg hat die Bilder, wir haben die Geschichten“, sagt Gästeführer A. Vincent Schmidt selbstbewusst. Er weiß, wovon er spricht. Mit seinem Unternehmen „Die Hamburg-Lotsen“ ist er seit mehr als 17 Jahren in der Hamburger Tourismusbranche etabliert, kennt sowohl Hamburg in all seinen Facetten als auch die Wünsche seiner Kundschaft. Die Hamburg-Lotsen lassen ihre Gruppen auf den Spuren Störtebekers durch die Hamburger Altstadt wandeln, auf humorvoller Kiez-Tour St. Pauli respekt- und stilvoll erleben, während eines Hafenbummels entlang der Wasserkante dem wahren Seemannsgarn lauschen oder auf „Krötenwanderung“ spannende Geschichten rund ums Geld in der Hansestadt erfahren. Immer jenseits trockener Geschichtsstunden, informativ, charmant und launig präsentiert. „Wir organisieren die Stadtführungen für geschlossene Gruppen jeder Art ganz individuell und exklusiv.“ Dabei setzen die Hamburg-Lotsen auf qualitäts- und niveauvolle Führungen. „Lautsprecher kommen auf unseren Touren nicht zum Einsatz“, so Schmidt.

Individuelle und exklusive Stadtführungen für geschlossene Gruppen inklusive Organisation

Chef-Lotse Schmidt und sein Team aus derzeit 14 ausgebildeten und langjährig erfahrenen Gästeführerinnen und Gästeführern sind spezialisiert auf Stadtführungen und Hamburg-Programme – auch inklusive Organisation, Planung und Durchführung – VIP-Betreuung, Moderation von Events, Bus-, Hafen- und Alsterrundfahrten. Ob für 2 oder 200 Teilnehmende: Die Hamburg-Lotsen gestalten Hamburg-Programme und -Stadtführungen, die auch in verschiedenen Sprachen stattfinden können, nach Wünschen und Anforderungen ganz individuell. „Das fängt schon damit an, dass die Führungen zum Beispiel am Hotel der Teilnehmenden starten und am Restaurant nach Wahl enden können. Vor jeder Führung gibt es eine individuelle Beratung, damit wir unsere Empfehlungen und Toureninhalte an unsere Gäste anpassen können, denn den einen Tipp gibt es nicht“, so der erfahrene Touristiker. „Ob Schulklasse, Verein oder Firma, ob Jugendherberge oder 5-Sterne-Hotel, Fischbrötchenbude oder Sternerestaurant: Wir organisieren im Vorfeld, geben Tipps zu Restaurants, Theater usw. und buchen auf Wunsch alles, was für einen gelungenen Hamburg-Aufenthalt nötig ist.“

Und wer sich Rund-um-Service für die Gruppenreise wünscht: „Wir bieten auch Hamburg-Programme inklusive Organisation, Planung und Durchführung“, erklärt der Chef-Lotse. „Was immer eine Gruppe benötigt – von der Restaurantempfehlung bis zur Charter des Alsterdampfers, von der Hotelempfehlung bis zur Buchung von Theatertickets – wir stehen als kompetenter Ansprechpartner für den Hamburg-Besuch an der Seite unserer Gäste. Schon lange vor Anreise einer Gruppe können wir Tippgeber und Organisator für sie sein. Wir leben eben unser Motto: ‚We make you fall in love with Hamburg.‘“

— Katja Tiedek —