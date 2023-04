Lebensmittel-Lieferdienst „Picnic“ in Hamburg gestartet

In Hamburg hat mit dem Start des Online-Supermarkts „Picnic“ ein weiterer Lieferdienst für Lebensmittel seinen Betrieb aufgenommen. Frederic Knaudt, Mitglied des Gründerteams von Picnic Deutschland, sagt in einer Pressemitteilung: „Zum ersten Mal können Hamburginnen und Hamburger ihren Wocheneinkauf per App zu Supermarktpreisen und ohne Liefergebühren erledigen.”

Hamburg ist die zweite deutsche Region, die von Picnic beliefert wird. Der größte Online-Supermarkt in Nordrhein-Westfalen versorgt nach eigenen Angaben bereits 600.000 Haushalte mit Lebensmitteln. Laut App liegt der Mindestbestellwert bei 35 Euro.

Effiziente Logistik soll günstige Preise ermöglichen

Der Online-Supermarkt verzichtet auf stationäre Geschäfte und spart so Miet-, Energie- und Personalkosten. Picnic setzt bei seinen Lieferungen nach eigenen Aussagen auf das „Milchmann-Prinzip”, das die intelligente Bündelung von Bestellungen ermögliche. Frederic Knaudt erklärt: „Diese Einsparungen geben wir direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiter.”

Wie es in der Mitteilung heißt, verwende Picnic ausschließlich selbst entwickelte Elektro-Vans, die mit ihren schmalen 1,35 Metern optimal für den Innenstadtverkehr konzipiert sind. Zusammen mit den effizienten Milchmann-Routen trügen sie dazu bei, den Individualverkehr, Abgase und CO2-Emissionen einzusparen.

„Bereits vor dem offiziellen Start haben sich 23.000 Hamburger Haushalte bei uns angemeldet”, berichtet Frederic Knaudt. „Besonders in Stadtteilen mit vielen Familien ist die Nachfrage enorm.” Picnic fokussiere sich zunächst darauf, den Lieferservice gezielt in Gebiete mit hohem Familienanteil zu bringen. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Monaten alle Stadtteile zu erreichen”, betont Knaudt. In der Picnic-App können Interessierte überprüfen, ob der Service in ihrer Straße bereits verfügbar ist.

Die Kundschaft hat die Möglichkeit, ihre Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs bis 22 Uhr für den nächsten Tag zu bestellen. Mit 10.000 Produkten bietet Picnic laut Angaben ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln – von bekannten Marken über Eigenmarken bis hin zu regionalen Produkten. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag bis 22 Uhr.