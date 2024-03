Eventlocation im Herzen von Hamburg: Neueröffnung der Eventküche Pottcooker

Die Inhaberinnen Ulrike Gagel-Petereit und Kirstin von Geyso-Hagelberg präsentieren in Hamburg-Winterhude die neue Eventlocation. „Wir haben die alte Pottcooker wieder reaktiviert und möchten damit Unternehmen, Selbstständigen und Privatpersonen einen Raum geben, indem sie Business oder Privates in einer entspannten Atmosphäre verknüpfen können“, sagt Ulrike Gagel-Petereit. „Und das zu einem fairen Preis“.

Vollausstattung inklusive

Etwas versteckt in der Heinrich-Hertz-Straße, auf dem Hof der „Minis-Hamburg“, präsentiert sich die Eventküche Pottcooker in einem modernen Ambiente. Neben der Küche, die über drei Backöfen, zwei Induktionsherde und eine reichhaltige Auswahl an Geschirr verfügt, finden an der großen Tafel bis zu 24 Personen bequem Platz. Für größere Veranstaltungen bietet der 70 Quadratmeter große Raum Platz für bis zu 40 Personen.

Offen für eine vielfältige Nutzung

Im stilvollen Rahmen der Eventküche Pottcooker lassen sich Kochkurse genauso gut veranstalten wie Team-Events und Workshops. Oder eine private Küchenparty, für die die eigene Wohnung zu klein ist. Media-Equipment, Dekorationsmaterial und die optionale Einbindung gastronomischer Unterstützung helfen, das Event erfolgreich zu realisieren.

„Wir beraten unsere Kunden bei individuellen Lösungen und unterstützen in der Umsetzung“, sagt Kirstin von Geyso-Hagelberg. „Auch Extrawünsche realisieren wir gern, je nach Machbarkeit. Gerade für Unternehmen, die einen Raum suchen, um sich in lockerer Runde in einem angenehmen Umfeld zu besprechen, bietet die Eventküche vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Hier trifft Business-Meeting auf kulinarische Möglichkeiten.“

Täglich buchbar

Die Eventküche Pottcooker kann täglich für einen Zeitraum von sechs Stunden gebucht werden: entweder tagsüber von 10 bis 16 Uhr oder abends von 17 bis 23 Uhr. In der Preisstruktur unterscheiden die beiden Inhaberinnen zwischen Privatpersonen, Selbstständigen und Unternehmen. Mehr Information: www.eventkueche.com