Hamburg 2023 weiterhin Hochburg bei Stiftungen in Deutschland

Gute Nachrichten fürs Gemeinwohl in der Freien und Hansestadt Hamburg: Hamburg bleibt Stiftungshochburg in Deutschland, baut 2023 seine Position als Stiftungshochburg sogar noch aus. Im vergangenen Jahr sind 20 neue Stiftungen anerkannt worden, 18 von ihnen sind gemeinnützig. Die gemeinnützigen Stiftungen trugen rund 63 Millionen Euro zum Stiftungsvermögen bei.

Insgesamt sind damit aktuell 1.504 Stiftungen in Hamburg ansässig – kein anderes Bundesland hat so viele Stiftungen pro Einwohner, keine Stadt so viele Stiftungen. Das teilte die Justizbehörde Hamburg Mitte Januar 2024 mit. Die Stiftungen in Hamburg verfügen den Angaben zufolge gemeinsam über ein Vermögen von mehr als zwölf Milliarden Euro.

„Das zweite Jahr in Folge wurde so viel Vermögen gestiftet wie seit über zehn Jahren nicht mehr”, sagt Justizsenatorin Anna Gallina. „Ich danke den Stiftungen und den unzähligen Ehrenamtlichen. Von diesem Engagement und dieser großen Hingabe profitieren so viele verschiedene Bereiche. Dieser Einsatz, etwas zum Positiven zu verändern und nachhaltig zu gestalten, kommt der ganzen Stadt zu Gute. Das ist wesentlich für das Gemeinwohl in Hamburg.”

Die im Jahr 2023 neu anerkannten Stiftungen verfolgen insbesondere Zwecke aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung, Umwelt- und Naturschutz, Kunst und Kultur, Denkmalschutz, Tierschutz sowie Religion und Weltanschauung. Stiftungen für das Gemeinwohl haben in der Hansestadt eine lange Tradition: Die Gründung der ältesten Stiftung in Hamburg liegt fast 800 Jahre zurück – das „Hospital zum Heiligen Geist”.

Für die rechtliche Anerkennung der Stiftungen ist die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz zentral zuständig. Das Verfahren ist bei gemeinnützigen Stiftungen gebührenfrei. Das Referat für Stiftungsangelegenheiten der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz unterstützt die Stifterinnen und Stifter im Anerkennungsverfahren und im laufenden Betrieb der Stiftung.