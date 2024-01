Wo Gebrauchtwagen in Europa am günstigsten sind

Das Online-Shopping hat inzwischen auch den Markt für Gebrauchtfahrzeuge erfasst. So verarbeitet die Gebrauchtwagenplattform Carvago mit Sitz in Neuss nach eigenen Angaben Gebrauchtwageninserate aus ganz Europa und macht nationale Märkte für gebrauchte Fahrzeuge auf diese Weise europaweit zugänglich. Für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland könne sich dies lohnen, heißt es in einer Pressemitteilung: Bestimmte Fahrzeuge kosten demnach teilweise in anderen Märkten deutlich weniger als hierzulande. Das ist das Ergebnis einer Analyse auf Basis interner Daten, die die größten Ersparnisse und günstigsten Märkte für die 1.000 in Deutschland am häufigsten gekauften Gebrauchtwagen herausgefiltert hat.

Schweden an der Spitze des Rankings

Schweden erweist sich, verglichen mit Deutschland, als besonders günstiger Gebrauchtwagenmarkt. Von 1.000 untersuchten Gebrauchtfahrzeugen waren 222 in dem skandinavischen Land günstiger als in Deutschland, bei einer durchschnittlichen Ersparnis von 4.334 Euro. Damit landete Schweden auf Rang 1 im Ranking. Auf Rang 2 landete Rumänien: Gebrauchtfahrzeuge kosten hier durchschnittlich 4.091 Euro weniger als hierzulande, insgesamt wurden 199 günstigere Modelle identifiziert. Die Top 3 vervollständigt die Slowakei: Hier können im Vergleich zu Deutschland durchschnittlich um 3.968 Euro günstigere Fahrzeuge erstanden werden. Verbraucherinnen und Verbraucher haben hier laut Carvago eine Auswahl von immerhin 108 Fahrzeugen, welche günstiger sind als in Deutschland.

Vor allem Wagen deutscher Hersteller günstiger

Wer auf Pkw aus heimischer Produktion setzt, kann paradoxerweise bei gebrauchten Fahrzeugen deutscher Hersteller am meisten sparen. Die größte Ersparnis stellten die Experten demzufolge bei benzinbetriebenen Mercedes-Benz G 63 AMG von 2023 fest. Dieser lasse sich als Gebrauchtwagen im Schnitt in der Slowakei um etwa 33.800 Euro günstiger kaufen als in Deutschland. Auf Rang 2 steht der Audi Q5 von 2022 mit Dieselmotor, welcher gebraucht in Schweden etwa 15.600 Euro günstiger zu haben ist. Der dritte Rang geht ebenfalls nach Ingolstadt: Ein gebrauchter benzinbetriebener Audi A3 von 2023 ist in Schweden etwa 13.600 Euro günstiger als in Deutschland.

Auf den Rängen 4 und 5 finden sich erstmals ein Elektrofahrzeug: Der VW iD3 von 2023 ist laut Angaben in Rumänien etwa 12.500 Euro günstiger und Opel Crosslands mit Benzinmotor von 2023 lassen sich ebenfalls in Rumänien etwa 12.000 Euro günstiger erstehen. Lediglich auf Rang 10 steht ein Fahrzeug, das nicht aus einer deutschen Werkstatt stammt: Der Peugeot 308 von 2022 mit Benzinmotor ist in Ungarn besonders günstig zu haben, etwa 7.300 Euro günstiger.

Jakub Šulta, CEO und Gründer von Carvago, kommentiert die Untersuchung: „Die Preisunterschiede in Europa werden immer größer, und unsere Kunden nutzen dies aktiv aus. Größere Dieselfahrzeuge aus Schweden sind besonders beliebt, da sie besser ausgestattet und aufgrund der hohen Steuerbelastung für diesen Motortyp auf dem lokalen Markt erschwinglicher sind. In Zeiten der Inflation und anderer gestiegener Preisbelastungen kann sich also ein Blick in andere Märkte durchaus lohnen.”

Zur Untersuchung: Die Analyse umfasst die 1.000 meistverkauften Modelle in Deutschland im Zeitraum Januar 2023 bis November 2023, die in anderen europäischen Märkten günstiger sind als auf dem heimischen Markt. Carvago analysierte die Fahrzeuge nach eigenen Angaben hinsichtlich Marke, Modell, Baujahr, Leistung und Kraftstoffart. Die ausgewerteten Daten wurden nach den Durchschnittspreisen geordnet, zu denen die Fahrzeuge in diesem Jahr verkauft wurden.