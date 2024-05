Veranstaltungstipp: Stadtführung „Das Kiez-Vorspiel“

Er gilt weltweit als der berühmteste Hamburger Stadtteil: St. Pauli. Am 8. Juni findet eine ganz persönliche Führung der Hamburg-Lotsen auf dem Kiez statt.

„Auf St. Pauli habe ich gelebt, geliebt, gearbeitet – und von all dem könnt ihr etwas abhaben.“ So beginnt A. Vincent Schmidt, Gründer und Inhaber der Hamburg-Lotsen, seine Führungen auf St. Pauli. Und es soll – wie immer – eine sehr persönliche Führung sein, verspricht Schmidt. Mit Wahrheiten, Legenden und so manch eigenen Anekdoten und Erinnerungen: Billardfrühschoppen mit Zuhältern, das erste Aufeinandertreffen mit einer Sexarbeiterin und vielleicht sogar vom „Missverständnis“ in Angie’s Nightclub.

Geschichte und Geschichten

Warum heißt es „AUF St. Pauli“? Ist es gefährlich auf dem Kiez? Was bedeutet Kiez überhaupt? Und was haben Seelöwen mit all dem zu tun? Man kann in zwei Stunden unmöglich alles über St. Pauli erzählen oder erfahren. Aber egal ob Party- oder Theatergänger, Neubewohner oder Gast unserer Stadt: Man kann und sollte wissen, auf welch einmaligem Terrain man hier unterwegs ist.

Eine Nacht auf St. Pauli kann vielerlei Höhepunkte bieten. Die Hamburg-Lotsen bieten das Vorspiel. Ihr Kiez-Vorspiel.

Die öffentliche Führung findet statt am Samstag, 8. Juni, um 19 Uhr. Tickets und weitere Informationen sind online erhältlich über www.hamburg-lotse.de und www.eventbrite.de/cc/tour-des-monats-211299.

Weitere Lieblingsrouten der Hamburg-Lotsen als „Tour des Monats“

Für alle Interessierten und Hamburg-Begeisterten gibt es bis in den November hinein an festen Terminen die Lieblingsrouten der Hamburg-Lotsen als „Tour des Monats“. Die nächsten dieser offenen Führungen sind …

⦁ Samstag, 20. Juni, 16 Uhr NEU: Hafenführung „Waterkant-Tour“,

⦁ Samstag, 17. August, 16 Uhr: Führung Hamburger Geschichte(n) – „Michel, Stadthöfe & Rathaus“