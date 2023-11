Wärmewende: Lichtblick und Vaillant mit gemeinsamer Komplettlösung

Der in Hamburg ansässige Ökostromanbieter Lichtblick und das Heiztechnikunternehmen Vaillant Deutschland haben eine Partnerschaft für die kommenden Jahre geschlossen. Ab sofort werde die Vaillant-Wärmepumpe in Kombination mit dem „Solarpaket” von Lichtblick angeboten, teilte der Energieversorger am 6. November 2023 mit. Die genutzte Technologie ermögliche „eine nahtlose Integration in das virtuelle Kraftwerk von Lichtblick-Tochter ison”, heißt es weiter. Demnach erzielen die Kundinnen und Kunden mit dieser Lösung im Vergleich zur EEG-Vergütung „weit höhere Erlöse” und könnten so direkt am Energiemarkt teilhaben. Zudem leiste die Einbindung der Wärmespeicher einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität.

Die Lichtblick-Kundschaft könne mit dem Guthaben-Modell „Strom Wallet” ihr selbst produziertes Energieguthaben zu 100 Prozent – und damit auch zum Betrieb ihrer Wärmepumpe – nutzen, so Lichtblick-CEO Constantin Eis in der Pressemitteilung. Zudem profitierten Nutzerinnen und Nutzer in Verbindung mit einem dynamischen Tarif direkt von attraktiven Preisen am Energiemarkt.

Lichtblick-Kundinnen und -Kunden erhalten laut Angaben in Zusammenarbeit mit den regionalen Wärmepumpenprofis zukünftig alles für das grüne Heizungs-Update aus einer Hand – Beratung, Förderung, Installation und Energiemanagement.

Bei dem Betrieb einer Wärmepumpe mit eigener Photovoltaikanlage werden laut Lichtblick bereits 25 bis 35 Prozent des Stromverbrauchs abgedeckt. Für Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem intelligenten Messsystem (engl. Smart Meter) seien sogar 50 Prozent bzw. 70 Prozent (mit Stromspeicher) möglich.