Housewarming 2023: Fachwissen zur Wärmewende in Hamburg für alle Interessierten

Die Weichen für den Ausbau erneuerbarer Energien und das Einbinden grünen Wasserstoffs in unsere Energiesysteme sind gestellt. Die Herausforderungen sind zahlreich und äußerst komplex. Entsprechend viele Unsicherheiten und Fragen ranken sich derzeit um einen Transformationsprozess, den es in dieser Form bislang noch nicht gab. Oder vielleicht doch? – zumindest in Ansätzen, von denen wir heute lernen könnten?

Vor diesem Hintergrund und den daraus resultierenden Fragestellungen teilen Fachleute bei der diesjährigen Housewarming-Veranstaltung am Elbcampus der Handwerkskammer Hamburg ihr Fachwissen zur Energiewende und Versorgungssicherheit, ordnen ein und blicken voraus, heißt es in einer Pressemitteilung der Kammer.

Der Fokus der Housewarming-Veranstaltung 2023 liegt auf der Wärmewende in Hamburg. Wie steht es um die kommunale Wärmeplanung in unserer Stadt? Was hat es konkret mit den Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz auf sich, das im Herbst den Bundestag passieren soll? Welchen Einfluss haben das Hamburgische Klimaschutzgesetz und das Energieeffizienzgesetz auf den Markt; was bedeutet das für Energieverbraucherinnen, Immobilieneigentümer, Experten und Expertinnen aus involvierten Fachbereichen, wie etwa aus Planung, Konstruktion und Handwerk?

Vorträge und Diskussionen

Es referieren:

Dr. Frank Uekötter, Lehrstuhl für Technik und -Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum

Dirk Westphal, Leiter Energielösungen sowie Systemplaner Herbert Morales Zimmermann, beide von den Hamburger Energiewerken (HEnW)

Stefanie Höfs, Geschäftsbereichsleiterin Asset-Management und Wasserstoff sowie Wasserstoff-Experte Oliver Koch, beide von Gasnetz Hamburg

Lutz Strack, Leiter Energierecht und städtische Energiepolitik bei der Hamburger Umweltbehörde (BUKEA)

Außerdem berichten Profis aus der Praxis über ihre Erfahrungen mit der Wasserstoffversorgung und laden ein zum Handwerker-Talk über Wärmesystem-Lösungen in Hamburger Heizungskellern.

Kommen können alle interessierten Menschen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Verbindliche Anmeldung bis 8. September ist erforderlich unter www.elbcampus.de/campusleben/event/housewarming2023.

