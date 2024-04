Kann passieren … – die Kolumnen von Andreas Ballnus im Überblick

Liebe Leserinnen und Leser,

nach genau 9 Jahren bzw. 109 Ausgaben von „Kann passieren ….“ endet diese Kolumne. Hier finden Sie eine Übersicht aller Beiträge, die seit Beginn der Business-on.de-Kolumne „Kann passieren …“ von Andreas Ballnus im Jahr 2015 erschienen sind.

Im Juni 2023 ist der 100ste Kolumnenbeitrag veröffentlicht worden. Und wir haben anlässlich dieses Jubiläums mit Andreas Ballnus im Interview gesprochen: 100 x Andreas Ballnus: „Als Künstler darfst du über das im Deutschunterricht Erlernte hinausgehen“

Lieber Andreas,

das Redaktionsteam von Business-on.de Hamburg dankt Dir sehr herzlich für die humorvoll aufbereiteten Alltagsthemen und -begebenheiten, für all die feinsinnigen, nachdenkenswerten, skurrilen und fantasiereichen Kurzgeschichten.

Wir wünschen Dir weiterhin viele Ideen für neue Geschichten und alles Gute!

2024

Frühstücken, lesen, schreiben

Im Interview zur hundertsten Ausgabe dieser Kolumne hatte Andreas Ballnus berichtet, dass er gerade an einem Text schreibt, in dem es darum geht, wie seine Texte entstehen. Diesen hat er nun fertig … Mit dieser Ausgabe endet Andreas Ballnus‘ Kolumne.

Fremde Welten

Mit zunehmendem Alter mag es manchen von uns schwerfallen, bei den gesellschaftlichen Veränderungen mitzuhalten und alles, was da um einen herum geschieht, noch verstehen und nachvollziehen zu können.

Zahlen im Visier

Zahlen spielen zunehmend eine Rolle, wenn es um das „politisch korrekte Handeln“ geht …

2023

Schwachkopf-Karriere

Dank der sozialen Medien ist es heutzutage möglich, mit dem größten Schwachsinn berühmt zu werden. Nichts ist so unbedeutend, dass man es nicht zum absolut lebenswichtigen Thema hochstilisieren kann …

Mein kleiner Rucksack und ich

Wie es gelingen kann, einen unfreundlichen Menschen augesprochen humorvoll „auf die Schippe“ zu nehmen, anstatt sich aufzuregen oder schockerstarrt zu schweigen …

Blumen für Isabell

Bahnhöfe stehen oft symbolisch für das Ankommen und Fortgehen – Menschen warten auf ihren Zug, um fortzufahren, oder sie warten auf jemanden, der ankommen soll, wie in dieser Geschichte.

Irgendwo im Irgendwo

Wieder einmal hatte Andreas Ballnus einen unfreiwilligen Aufenthalt in einem ihm unbekannten Bahnhof.

Der Schlaf der Kinder

Die Geschichte beginnt ganz harmlos, um dann eine überraschende Wende zu nehmen.

Der Träumer

Tagträume und Selbstgespräche sind zunächst einmal recht alltägliche Dinge, die wohl fast jedem Menschen vertraut sein dürften.

Zahlenspiele

Zahlen und allerlei reale und fiktive Zählereien.

Hinter mir

Kennen Sie das Gefühl, dass Sie heimlich beobachtet oder verfolgt werden? Dann wissen Sie, worüber unser Autor Andreas Ballnus in seiner aktuellen Kolumne schreibt.

Von Klavieren und Yetis

Flugversuche von Klavieren und Klavier-verspeisende Yetis: Gedanken zu einer skurrilen Unterhaltung, die die Fantasie beflügelt hat …

Grübelei

Es gibt viele Fakten, die wir als Tatsachen akzeptieren. Das können Naturgesetze sein, dass die Erde rund ist, oder auch dass ein Tritt gegen das Schienbein verdammt weh tut. Aber ist es wirklich immer so?

Leben glatt poliert

Wir leben in pragmatischen Zeiten. Alles muss effizient, perfekt und auch politisch korrekt sein. Vereinfachung, Verschlankung und Automatisierung von Arbeitsabläufen – Rationalisierungen, wo immer es geht, alles Eckige und Kantige gehört ausgemerzt.

Fremdkörper

Bin heute mit einem Fremdkörper unterwegs. Im Grunde ist es ja mein Körper – doch das fühlt sich gerade nicht so an …

2022

Ein Hauch von Poesie

Drei Texte zwischen Prosa und Lyrik …

Du

Ein experimenteller Text …

Adams Tod

Einen skurrile Geschichte …

Die Besorgten

Es gibt Dinge im Alltag, die einfach nur nerven. Man kann sich aufregen – muss man aber nicht. Unser Autor Andreas Ballnus hat sich einer Form von Störungen mit Humor genähert.

Ein Tag in Rom

Ein Fernfahrer kehrt aus Rom zurück. Die Geschichte regt die Fantasie an – weit über das hinaus, was erzählt wird.

Auf der grünen Wiese

Eine Familienbegebenheit beim sommerlichen Picknick. Das Außergewöhnliche: Der Text enthält ein Suchspiel – für Menschen, die Freude an Buchstaben und Wörtern haben.

Sandsturm

Jeder Urlaub kann zu einem Abenteuer werden – selbst dann, wenn man eigentlich keine Aufregungen eingeplant hatte. Doch plötzlich heißt es „Augen zu und durch“. Immerhin hat man anschließend seinen Lieben etwas Außergewöhnliches zu berichten.

Über Schuhe und neue Beziehungen

Eine neu beginnende Beziehung ist wie „neue Schuhe kaufen“ – wobei Beziehungen in der Regel natürlich nicht gekauft werden. Auch findet man sie eher selten in Schuhgeschäften.

Becher im Schrank

Er sagt von sich selbst, dass er höllisch aufpassen muss, nicht sofort eine Sammlung aufzumachen, wenn er mehr als drei Exemplare von einer Sache hat. Doch es gibt auch Dinge, die fliegen ihm einfach so zu, ohne dass er sie wirklich sammelt – wie zum Beispiel Becher.

Kopfwerk

Er denkt sich nicht nur Geschichten aus oder berichtet von Dingen, die er erlebt hat. Immer mal wieder gehen Andreas Ballnus durchaus ernste, manchmal aber auch recht schräge Gedanken durch den Kopf.

Nette Ideen

Kindermund kann manchmal recht unterhaltsam, manchmal auch irritierend sein. Ein Besuch seines Neffen hat unseren Autor Andreas Ballnus vor einigen Jahren nicht nur belustigt, sondern auch Erinnerungen an die eigene Kindheit geweckt.

Gesprächsfetzen

Alltagserlebnisse und kurze Wortwechsel, die für sich allein als unterhaltsame Episode dastehen.

2021

Manuela

Bei einem Spaziergang über einen kleinen Friedhof entdeckte unser Autor Andreas Ballnus das Grab von Manuela. Aus dieser „Begegnung“ entwickelte sich eine besondere Beziehung zwischen ihm und dieser Grabstätte.

Sehr geehrter Empfänger

Kolumnist Andreas Ballnus hat einen Brief der besonderen Art verfasst, der nachdenklich stimmt.

Im Takt der Zeit

Das Beobachten von Menschen kann hin und wieder sehr interessant sein und auch richtig Spaß machen.

30 Jahre

Beim Schwelgen in Erinnerungen können diese wieder sehr lebendig werden. Es kann aber auch passieren, dass man feststellt, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Im Wechselbad zwischen diesen beiden Empfindungen

Die Rückkehr

Eine mysteriöse Geschichte mit Gruselfaktor …

Klaglos in Deutschland

Es gibt Zeitgenossen, die Beklagenswertes fast schon als Lebenselixier benötigen. Von ihnen erzählt Andreas Ballnus in seinem satirisch-lästerhaften Beitrag.

Im Ruheabteil

Kolumnist Andreas Ballnus mag es etwas ruhiger, wenn er mit der Bahn unterwegs ist, und reserviert sich daher gerne in diesen speziellen Abteilen einen Platz. Doch manchmal kommt es dann doch völlig anders als geplant.

Kinder-Leben

Amüsante und nachdenkliche Erlebnisse mit Kindern: mal als stiller Beobachter und Zuhörer, mal direkt involviert.

Kamikatze

Da meine Katze gerne in der Nähe des Kamins liegt, nenne ich sie „Kamikatze“. Diese Art von Humor gefällt mir … Eigentlich habe ich ja weder Katze noch Kamin – aber als Einstieg für einen neuen Text fand ich diesen Satz irgendwie klasse.

Beobachtungen

Alltagserlebnisse inspirieren Andreas Ballnus. Manchmal schreibt er kurze Momentaufnahmen einfach nur eins zu eins auf.

Neues aus dem Blätterwald

Fake News können ein wahres Ärgernis sein. Doch wenn man solche Meldungen als Satire gezielt schreibt, um mit ihnen zu unterhalten, können sie richtig Spaß bringen.

Das Ende aller Fragen

Eine futuristische Fiktion … Der Inhalt mag abstrus klingen – aber es gab auch eine Zeit, in der Flüge zum Mond als Hirngespinste galten.

2020

Nachgefragt

Die Königsdisziplin unter den Kinderfragen ist das Hinterfragen von erwachsenem Handeln – besonders dann, wenn der Erwachsene die Fragen ernst nimmt und nach bestem Wissen und Gewissen beantworten möchte.

Schrumb und die Lüjonen

Sie haben noch nie etwas von den Lüjonen gehört? Macht nichts – Sie sind nicht der/die einzige Unwissende.

Na ja

Es gibt Ereignisse, die einen sprach- und hilflos machen können …

Mein Friseur

In wohl jedem Beruf gibt es den Pflichtteil und die Kür. Wie die Nerven eines Friseurs auf eine harte Probe gestellt werden …

Herz

Kochen, Essen und um eine große Liebe, darum scheint es hier zu gehen. Und doch trügt der Schein. Empfindsame Menschen sollten diesen Text eher meiden.

Gruber auf Tour

Urlaubsreisen können stressig sein. Viele Unwägbarkeiten, die einen unterwegs erwarten, lassen sich mit der entsprechenden inneren Haltung gut aushalten.

Des Königs fiese Tochter

Ein Märchen mit deutlichen Verknüpfungen in unser heutiges Alltagsleben. Achtung: Passionierten Liebhabern der traditionellen Märchen könnte dieser Text etwas übel aufstoßen …

Die Wanderung

Wandern oder einen ausgedehnten Spaziergang mashen? Die Erzählung basiert auf einer wahren Begebenheit.

Die Kaffeefahrt

Diese Geschichte um ein Paar während der Fahrt in der Hamburger U-Bahn beginnt harmlos und wird dann immer mysteriöser.

Die Blume

Vielen Menschen geht ihre kindliche Unbekümmertheit verloren, wenn sie erwachsen werden. Das thematisiert Andreas Ballnus in dieser Geschichte.

Der Autor

Neben echten Talenten und guten Durchschnittschreibern gibt es viele Autoren mit einem hohen Maß an Selbstüberschätzung. Solche Kollegen lieferten unserem Autor Andreas Ballnus den Stoff für diese Satire.



Berliner Notizen 2019

Eindrücke aus Berlin, Begegnungen und Gedanken, die Andreas Ballnus während eines Aufenthalts in der Stadt notiert hat

2019

Heimkehr

Eine eher surrealistisch wirkende, bestürzende Geschichte aus dem Alltag eines Paares, die ploarisiert …

Mein verdammter Traumjob

Manche Arbeiten finden im Verborgenen statt. Und diejenigen, welche diese Arbeiten ausführen, werden nicht oder nur wenig beachtet. Ein Protagonist redet Klartext.

Das Schicksal ist manchmal ein Arschloch

Darüber, ob alles, was einem widerfährt, Zufall ist oder nicht, kann man trefflich streiten. Man kann es aber auch sein lassen und sich dem Thema mit einem leichten Augenzwinkern nähern.

Lucas erster Fall

Das Mädchen aus Hamburg, gerät überraschend in eine sehr merkwürdige Situation. Andreas Ballnus setzt sich auf leichte, fast schon spielerische, Art und Weise mit einem schwierigen Thema auseinander.

Leo

Mögen Sie Hunde? Sagen Sie jetzt bitte nicht zu schnell „Ja“! Immerhin gibt es Exemplare, die uns das Leben wirklich schwer machen können.

Begegnungen

Momentaufnahmen, surreale Erzählungen und Begegnungen aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn – eine Auswahl an Mini-Kurzgeschichten.

Bahnbekanntschaften

Nichts für Menschen mit schwachen Nerven: Die Geschichte spricht jene an, die es mögen, wenn ihnen am Ende der Erzählung eine leichte Gänsehaut bleibt.

Eine Fahrt nach Paleochora

Andreas Ballnus beschreibt er eine eindrucksvolle Busfahrt quer über die griechische Insel Kreta, und verwebt die Geschichte mit weiteren Impressionen aus seinem damaligen Urlaub.

Das Duell

Zwist an der Käsetheke – manchen Mitarbeitern fällt es schwer, die geforderte Kundenfreundlichkeit an den Tag zu legen.

Bald mal, irgendwann

„Prokrastination“ ist das Fachwort für die „Aufschieberei“. Andreas Ballnus kennt das Thema …

Offener Brief an … Würger-Phone

Wer kennt sie nicht, die nervigen Anrufe, in denen man für irgendein Produkt geworben werden soll. Andreas Ballnus hat einer solchen Firma – natürlich rein fiktive – Firma einen offenen Brief geschrieben.

Mann trägt Bart

Der Siegeszug des Vollbartes hält an – den Hipstern des 21. Jahrhunderts sei Dank. Ich könnte mich freuen …

2018

Unterwegs

Manchmal möchte ich mich auf den Weg machen. Einfach so. Ohne Ankündigung …

In der anderen Welt

Manchmal verwischen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. So wie in der folgenden, etwas unheimlichen, Geschichte …

Frank, hilf!

Ich sitze in dem Restaurant meines Hotels, dessen Namen ich nicht nennen möchte, und bitte den lieben Herrgott darum, dass augenblicklich die Tür aufgehen und Frank Rosin diesen Ort des leichten Grauens betreten möge.

Sterne des Meeres

Die Nordseeinsel Amrum ist die Kulisse für eine Geschichte um Altern, selbstbestimmtes Leben und Abschied nehmen. Keine leichte Kost – aber das Leben ist ja auch nicht immer leicht.

Sinnfrage

Banalitäten können, wenn man genauer hinsieht und die Perspektive ein wenig verändert, wertvolle Hinweise für unser Leben liefern.

Axel

Eine Geschichte um die Freundschaft zwischen zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können.

Das Blumenparadies

Über Nachbarschaftsstreitigkeiten könnte man Romane schreiben. Unser Autor Andreas Ballnus hat es bei einer Kurzgeschichte belassen.

Verschwörungstheorien

Verschwörungsquatsch findet immer mehr Anhänger. Unser Autor Andreas Ballnus schildert eine Möglichkeit, wie man mit diesem Trend umgehen könnte.

Treuchtlingen

„Kennst Du Treuchtlingen? Ich bis eben noch nicht. Doch nun bin ich hier …“ Wie es unserem Kolumnisten bei einem Zwischenstopp auf seiner Fahrt mit der Deutschen Bahn von Hamburg nach Ingolstadt ergangen ist.

Weit fort

Es gibt Träume, die einen das ganze Leben über begleiten. Doch es scheint so, als sollten sie nicht in Erfüllung gehen …

Der Haake-Mörder

Krimis sind ein eigenes Metier, eines, in dem Andreas Ballnus nur selten unterwegs ist. In einer Geschichte ging es um die Jagd auf einen Serienmörder. Aber ein richtiger Krimi ist es dann irgendwie doch nicht geworden …

Kopf-Kino

„Nachbarschaft“ ist eine schier unerschöpfliche Quelle für reale Begebenheiten und erfundene Geschichten.

2017

Lisa und der Weltfrieden

Wohl jeder kennt Situationen, in denen die eigenen Gedanken nicht unbedingt der Political Correctness entsprechen.

König von Hamburg

Als ich eines schönen Morgens aufwachte, spürte ich, dass sich über Nacht etwas Gravierendes in meinem Leben verändert hatte. „Oh Scheiße, ich bin jetzt König von Hamburg!“

Alt werden

Man kann sich also noch so jung fühlen – das eigene Umfeld wird einen erbarmungslos daran erinnern, wo man altersmäßig steht.

Blockmusik

In der Nachbarschaft kann es zu manchmal einer Dynamik kommen, die zu unerwarteten Ergebnissen führt.

Das Interview

Wenn Träume wahr werden und sich zu einem Albtraum entwickeln, kann man nur noch versuchen, das Beste daraus zu machen.

Grüßen auf Amrum

Ein augenzwinkernder Erfahrungsbericht über die Grußgewohnheiten der Urlauber auf Amrum …

To-do-Listen

Viele Menschen erstellen für sich To-do-Listen. Diese können durchaus sehr hilfreich sein – aber eben nicht immer.

Begegnung in der U 1

Neulich Nachmittag, kurz vor dem Berufsverkehr, fuhr ich mit der U-Bahnlinie U 1 aus der Hamburger Innenstadt hinaus.

Dauersingle

Es gibt viele Singles in Deutschland … Solche, die „auf der Jagd“ sind, und andere, die das Single-Leben genießen. Letztere stehen schnell unter Generalverdacht …

Eigentlich

Manche Pläne drohen schon während der Vorbereitung zu scheitern. Vor allem, wenn man bei der Umsetzung unterschiedliche Vorstellungen hat.

Alte Frauen mit Hut

Es gibt bestimmte Dinge, mit denen man aufgewachsen ist. Dann fällt einem irgendwann auf, dass sie nahezu verschwunden sind.

Nachklang

Es scheint kaum etwas zu geschehen und doch passiert viel. Es geht um die Liebe zum Augenblick, um Vergänglichkeit, um das Leben und um das, was zurückbleibt.

2016

Echt fett

Wer mit etwas zu viel Hüftgold gesegnet ist, kann in die Versuchung geraten, sich viele Ausreden, Absichtserklärungen und andere Strategien zurechtzulegen, wie man (auch gut gemeinten) Bemerkungen, Ratschlägen und Ermahnungen begegnen könnte.

Helle Fenster

Neben Nachtschwärmern und Nachtarbeitern gibt es auch jene, die ihren Schlaf nicht finden können.

Alles auf Rot

Die Bedeutung der Farbe Rot ist sehr vielseitig. Sie steht für Liebe, Erotik, Aggression und Gefahr.

Protokoll einer Misshandlung

Es gibt nicht nur das Kind im Manne. Jeder von uns hat sein inneres Kind. Dieses benötigt Aufmerksamkeit und Fürsorge.

Zeit

Vor allem in den Städten wird das Leben immer schneller und hektischer. Doch hin und wieder gelingt es, in eine Phase der Entschleunigung einzutauchen.

Fahrtwind

Gegensätze, widersprüchliche Urlaubsvorstellungen und große Liebe ….

Überlebenskünstler

Es sind längst nicht mehr nur die Handtaschen der Frauen, die große Geheimnisse in sich bergen. Immer mehr Männer sind ebenfalls im Besitz solcher Geheimnisträger.

Alles ist gut

Ein unerschöpfliches Thema: die Kommunikation zwischen Mann und Frau …

Lohmanns Freiheit

Nachbarschaft, befremdliche Ereignisse und versteckte Talente …

Fensterputzen

Es soll Menschen geben, die gerne Fenster putzen.

„Wohnen Sie in Deutschland?“

Dumme Aufreißer-Sprüche gibt es nicht nur in Kneipen, Diskotheken oder den anderen Jagdrevieren der hungrigen Singles …

Solche Tage

Man nennt sie „gebrauchte Tage“ oder sagt „das ist heute nicht mein Tag“. Oft deuten sie sich bereits am Morgen an …

2015

Im Wandel der Sprache

In Gesprächen kann es schnell mal zu Missverständnissen kommen. Wörter haben verschiedene Bedeutungen, sind aufgrund eines Dialektes oder einer alltäglichen Redegewohnheit des Gegenübers unbekannt …

Vorweihnachtsalltag

Selten liegen anheimelnde Momente und purer Wahnsinn so eng beieinander wie in der Vorweihnachtszeit.

Gleis 10

Im Hamburger Hauptbahnhof gab es zwar ein Gleis 10, aber keinen dazugehörigen Bahnsteig.

Stirb Langsam

Büropflanzen – mal sorgsam gepflegt, mal schmählich vernachlässigt. Oft sind sie sehr belastbar und wahre Überlebenskünstler … aber alles hat seine Grenzen.

Single-WG

In der Single-WG leben gleich mehrere Menschen zusammen, die ihre gemeinsame Macke verbindet – die Liebe zu Haushalts- und Einrichtungsgegenständen.

Freie Fahrt

„Wenn der Weg das Ziel ist, kann man nicht falsch abbiegen.“

Bahn-Begegnungen

In der Bahn unterwegs … Was unser Autor während eines Wochenendtrips auf der Hin- und Rückfahrt erlebt hat.

Rezepte für die NSA

Über einen besonderen Weg der Gestaltung unserer freundschaftlichen Beziehungen zu den USA, und speziell der NSA …

Duftendes Gift

Selbst ein harmlos erscheinender Einkaufsbummel durch eine Kosmetikabteilung kann lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn man allergisch vorbelastet ist.

Frühlings-Blues

Frühling – die Zeit des Aufbruchs. Einen schlecht gelaunten Misanthropen kann die Aussicht auf die schönsten Tage des Jahres auch nicht milder stimmen.