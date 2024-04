Co-Leadership: Gemeinsam führen

Einsame Spitzenklasse? Das muss nicht sein. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von Doppelspitzen, die sich die Verantwortung und die Führungsarbeit teilen. Stefanie Junghans und Janina Schönitz arbeiten selbst in Tandems und zeigen in ihrem Buch „Co-Leadership“, wie Co-Leadership eine Antwort auf sich verändernde Realitäten in der (Arbeits-)Welt sein kann.

Vereinbarkeit ermöglichen

Die beiden Autorinnen können in ihrem Ratgeber aus dem Vollen schöpfen: Janina Schönitz ist Tandem-Führungskraft im Deutsche-Bahn-Konzern, Stefanie Junghans ein Teil der Head-of-Talent-Rolle bei dem nachhaltigen Portfolio-Investor Haniel. Sie können aus eigener Erfahrung und aus dem intensiven Austausch über Plattformen wie LinkedIn erzählen, wie man den optimalen Co-Leader oder die optimale Co-Leaderin findet, wie sich Tandems auf eine Stelle bewerben und wie man gemeinsam in die geteilte Führung findet. Dazu gibt es in dem Ratgeber viele Interviews mit Doppelspitzen.

Darunter auch Janina Messerschmidt und Mathias Püschel, die beide als Personalreferenten-Tandem bei der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung tätig sind. Die beiden teilen sich die Arbeitszeit 50 zu 50 und arbeiten vormittags, sodass genügend Zeit für andere Prioritäten und Projekte bleibt. Damit ist Co-Leadership eine Möglichkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf praktisch umzusetzen. So wird es auch Eltern, Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen und Arbeitnehmenden mit eingeschränkter Gesundheit ermöglicht, verantwortungsvolle Posten in Unternehmen zu besetzen.

Einen weiteren Vorteil nennen die Geschwister Anna Weber und Jan-Willem Weischer, die gemeinsam das Familienunternehmen Baby One führen: „Eine Person zu haben, mit der man sich abstimmen kann, und zwar genau mit den gleichen Möglichkeiten. Man kann sich austauschen, kann sich gegenseitig challengen und gemeinsam Dinge entwickeln.“

Mit Vision führen

Stefanie Junghans und Janina Schönitz geben einen optimistisch stimmenden Ausblick in die Zukunft der Arbeitswelt, in der Arbeitszeit flexibler gestaltet werden kann. Die Möglichkeit, sich Verantwortung zu teilen, einmal zurücktreten zu dürfen, in die Elternzeit gehen zu können, ohne Angst vor der Kündigung haben zu müssen, ist ein Weg, die Gesundheit und Resilienz von Mitarbeitenden zu stärken. „Aus zwei Individuen wird im Co-Leadership ein Tandem. Dabei bleiben beide jeweils einzeln als Person sichtbar. In der Tandemarbeit geht es nicht darum, seine Individualität aufzugeben.

Gleichwohl ist es wichtig, die gemeinsame Rolle zusammen auszufüllen und das Optimum für beide zu finden“, so die Autorinnen. Es braucht eine gemeinsame Vision der Zusammenarbeit, damit der wahre Zauber des Co-Leadership entstehen kann. Oder wie es Janina Messerschmidt ausdrückt: „Eins plus eins ist mehr als zwei.“ Wie Tandems sich ihre gemeinsame Vision erarbeiten, zeigen Stefanie Junghans und Janina Schönitz in ihrem Ratgeber.

Roter-Reiter-Fazit: Co-Leadership als Führungsmodell in einer modernen Arbeitswelt: Stefanie Junghans und Janina Schönitz geben einen optimistisch stimmenden Ausblick in die Zukunft der Arbeitswelt, in der Arbeitszeit flexibler gestaltet werden kann.

Das Buch: Stefanie Junghans/Janina Schönitz: „Co-Leadership. Jobsharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt“, Vahlen, 2023, ISBN 978-3-8006-7176-2

— Roter Reiter —