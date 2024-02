Coachingpraxis: Arbeiten mit Bedürfnissen

Was fehlt zum Glück?

Stellen wir uns einen Klienten vor, der unzufrieden in seinem Job ist. Er ist Berufsanfänger, arbeitet im Marketing und ist voll motiviert. Er beherrscht das gängige Buzzword-Spiel und greift es ironisch auf, kennt aktuelle Trends, aber eben auch die Basics. Anders ausgedrückt: Er kann etwas und wird gut in der Berufswelt aufgenommen. Aber er fühlt sich nicht so, als sei er dort angekommen. Es ist nur so ein Gefühl, das ihn umtreibt und ihn sich fragen lässt: „Ist es das jetzt? Warum kann ich mich schlecht konzentrieren? Warum zähle ich die Tage bis zum Wochenende? Warum kann ich meine Erfolge nicht genießen?“ Was wir wissen: Eines seiner wichtigsten Bedürfnisse ist nicht erfüllt – er weiß es nur noch nicht.

„Nicht alle Bedürfnisse, die uns antreiben, sind uns auch bekannt“, sagt die systemische Therapeutin Miriam Tölgyesi. „Manche Bedürfnisse wirken unbewusst in uns, weil wir uns diese nicht erlauben wollen oder uns nicht eingestehen, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben.“

Sich ein Bild der eigenen Bedürfnisse machen

Und tatsächlich sieht sich der Klient als typischer Vertreter einer jungen Generation: digital, unabhängig, flexibel – VUCA for life. Sein Coach könnte in dieser Situation das Kartenset von Miriam Tölgyesi nutzen, um der Lösung auf die Spur zu kommen. Aus dem Set mit 80 Karten wählt der Klient ohne großes Nachdenken fünf Karten aus, die ihn ansprechen. Anschließend sucht er die Karte aus, die ihn besonders anspricht. Es ist die Karte „Sicherheit“. Mit diesem Fokus-Keyword vor Augen können Coach und Klient nun gemeinsam überlegen, was dieses Bedürfnis in ihm auslöst. Wie wichtig ist es? Was braucht es, um erfüllt sein? Was passiert, wenn es nicht erfüllt ist?

Im Falle unseres Klienten könnte nun herauskommen, dass er ein hohes, unerfülltes Bedürfnis nach Sicherheit hat, das ihm in seiner agilen Arbeitsumgebung nicht gegeben wird. Er könnte aber auch feststellen, dass seine Tätigkeit nicht anregend genug ist. Er vermisst das selbstständige Arbeiten, unabhängig von Teamstrukturen, und überlegt nun, in die Selbstständigkeit zu gehen.

In einem bedürfnisorientierten Coaching können Klientinnen und Klienten sehr viel über sich selbst und aktuelle Bedürfnisse herausfinden, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Miriam Tölgyesi gibt Coaches ein Werkzeug an die Hand, das einen schnelleren Zugang zu Themen ermöglicht. In dem Begleitheft stellt sie außerdem Methoden vor, wie die Karten im Einzel-Coaching oder auch in einer Team-Supervision Anwendung finden.

Roter-Reiter-Fazit: Für Coaches und Trainer, die in ihrer Arbeit bedürfnisorientierte Methoden nutzen, bieten das Kartenset und insbesondere die Impulse zur Verwendung der Karten ein wertvolles Praxistool.

Das Kartenset: Miriam Tölgyesi, „Kartenset Arbeiten mit Bedürfnissen“, 80 Reflexionskarten und 28-seitiges Booklet, Beltz Verlag, 2023, EAN 4019172300395

— Roter-Reiter-Fazit —