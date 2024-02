Künstliche Intelligenz: Wann wird sie fühlen?

Wie lernt eine Maschine?

Was ist Deep Learning?

Welche Veränderungen wird KI in Industrie und Gesellschaft bewirken?

Wie klug ist eine Maschine – und wie klug kann sie noch werden?

Welche ethischen Fragen ergeben sich aus der Weiterentwicklung der KI?

Dr. Ralf Otte gibt einen fundierten Einblick in die Technologie und damit die Basis für Antworten. Dabei hält der Professor für Automatisierungstechnik und künstliche Intelligenz eine gute Balance zwischen überhöhtem Technologie-Optimismus und dystopischen Roboterherrschafts-Szenarien. Das macht das Handbuch zu einer lehrsamen Lektüre, um sich selbst ein Bild davon zu machen, was KI jetzt leistet und vielleicht leisten kann.

Wie riecht eine Rose?

Klar ist, dass wir erst am Anfang stehen. „Für KI-Forscher aus aller Welt fangen die guten Zeiten gerade erst an“, sagt Otte. „Die KI war seit 60 Jahren in einem Dornröschenschlaf.“ Was sie in ein paar Jahren können wird? Otte hat die Vorstellung, dass KI unseren Alltag und unsere Wirtschaft maßgeblich verändern und formen wird. Aber wird sie den Menschen ersetzen?

In einem Teil seines Ratgebers geht er genau auf diese Vorstellung ein und nähert sich einer Antwort über Philosophie und die „Theory of Mind“. Sein Ansatz: Was KI wohl immer fehlen wird, ist die Qualia, die Erlebnisqualität von Datensätzen und Ereignissen. So kann eine KI vielleicht einmal erkennen, dass sie vor sich eine Rose „sieht“, und kann sich dementsprechend äußern und von ihrem Duft sprechen. „Selbstverständlich haben diese ,Computer-Gefühle‘ nichts mit menschlichen Gefühlen gemein“, sagt Otte. Denn wie diese Rose riecht, wird die KI wohl nie erfahren. Das, was uns Menschen ausmacht, ist vielleicht doch einzigartig.

Roter-Reiter-Fazit: Ein umfassendes Handbuch für alle, die KI interessiert. Aber vor allem für Entscheiderinnen und Entscheider, die bereits jetzt wissen möchten, wie künstliche Intelligenz sich auf das Leben und Arbeiten der nahen Zukunft auswirken kann.

Das Buch: Ralf Otte, „Künstliche Intelligenz für Dummies“, Wiley-VCH, 2023, ISBN 978-3-527-72099-6

— Roter Reiter —