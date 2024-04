Langfristiger Erfolg statt schnelles Geld

„Grau ist alle Theorie“ – sagte sich Reinhold Karner und setzte sich an die Arbeit, einen Ratgeber zu schreiben, wie er ihn selbst als junger Unternehmer gern gehabt hätte. Oder in seinen Worten: „Man muss nicht alle Fehler selbst machen“. Mit seinem Buch „Wahre Werte statt schnelles Geld“ will er den Leserinnen und Lesern helfen, ihre Unternehmen krisenfest und langfristig erfolgreich zu machen.

Einsichten, die nicht allen gefallen werden

Als überzeugter Unternehmer bezieht Karner in seinem Buch Stellung. Die kritischen Töne dürften nicht allen Lesenden gefallen, etwa die Auseinandersetzung mit Startup-Unternehmen. Der „Exit“-Gedanke liegt Karner fern. Mit geliehenem Geld eine Firma aufzubauen, schnelles Wachstum vorzulegen, um es dann zu verkaufen? Das ist seine Sache nicht. Dieses System, das, wie er schreibt, 80 Prozent Fehlschläge produziert, taugt keinesfalls zum Vorbild. Unternehmer wird niemand im Hörsaal, so seine Überzeugung.

Die Zutaten erfolgreicher Unternehmen und Unternehmerschaft

In diesem Buch geht es um (Lebens-)Erfahrungen, statt theoretischer Erkenntnisse: Was zeichnet die Persönlichkeit eines Unternehmers aus? Wie definiert sich Erfolg und warum ist es wichtig, bei all dem auch achtsam gegenüber sich selbst zu sein? Wie sieht eine Aufstellung gegenüber Krisen aus? Diese Fragen bewegen den Verfasser.

In klaren Worten scheut sich Karner auch nicht, in Opposition zu vielen anderen Autoren zu treten. Die Themen „Innovationen“, „Kreativität“ und „Strategie“ stehen im Mittelpunkt zahlreicher Ratgeber. Nach den Erfahrungen von Karner mutet es fast absurd an, dass sich Innovationen wie am Fließband einfach „züchten“ lassen sollen. Oder dem Glauben anzuhängen, dass sich der dauerhafte Erfolg eines Unternehmens einfach durch die Wahl der richtigen Strategie einstellen wird.

Ansichten, die sicherlich auf Widerspruch bei Menschen hervorrufen werden, die einträglich von der Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern leben. Sie sollten sich trotzdem anhören, was Reinhold Karner zu sagen hat und seine Tipps und Tricks aufmerksam lesen.

Management-Journal-Fazit: ein gut geschriebener Ratgeber für die Praxis. Der erfahrene Unternehmer Reinhold Karner liefert einen regelrechten Fundus an Einsichten und Hinweisen ab. Für alle, die nicht am „schnellen Geld“ interessiert sind, sondern dauerhaft mit Unternehmungsgeist erfolgreich sein wollen.

Das Buch: Reinhold M. Karner, „Wahre Werte statt schnelles Geld. So machen Sie Ihr Unternehmen krisenfest und langfristig erfolgreich“, GABAL Verlag GmbH, 2023, ISBN 3967391558

— Stephan Lamprecht —