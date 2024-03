So werden Sie zum Meeting-Champion!

Besser lässt sich vermutlich der „Meeting-Wahnsinn“ in vielen Organisationen kaum beschreiben. Stephan Höfer und Oliver Mattmann treten mit ihrem Buch an, das zu verändern. Sie wollen den Leserinnen und Lesern dabei helfen, zum „Meeting-Champion“ zu werden. Was nicht ironisch in dem Sinne gemeint ist, dass es um besonders viele Besprechungen geht. Sondern gemeinsam möchten sie Wege aufzeigen, wie auch regelmäßige Sitzungen wieder gewinn- und nutzbringend durchgeführt werden.

Noch ein Business-„Roman“

Vorweg: Das Buch ist überaus nützlich und bietet viele Mehrwerte. Diesen versteckt es leider in der Form eines Business-Romans. Und anders, als die beiden Autoren in ihrem Vorwort schreiben, ist diese Idee nun gar nicht mehr so ungewöhnlich. Und so bleibt den Lesenden nur übrig, solche Passagen schnell über sich ergehen zu lassen: etwa das Kennenlernen des Protagonisten mit seiner künftigen Ehefrau.

Am Ende des Buches ist noch ein „Wiki“ untergebracht, das die jeweiligen Kernaussagen der Kapitel zusammenfasst. Das Argument dafür ist die Einsicht, dass es durch die Romanform „schwieriger wird, im Nachgang gezielt einzelne Kernpunkte und Denkanstöße abzurufen, ohne noch einmal den ganzen Text zu lesen“. Eben. Das ist auch der größte Kritikpunkt.

Meeting effizient vorbereiten und gestalten

Wer sollte dieses Buch lesen? Auf jeden Fall alle Personen, die regelmäßig die Erfahrung machen, dass eine Besprechung wie von Zauberhand stets exakt so lange dauert, wie sie angesetzt ist. Oder, dass trotz einer vorbereiteten Agenda, die Diskussion auszuufern scheint. Und am Ende entweder nur die Hälfte der Tagesordnungspunkte geschafft sind oder es gefühlt gar kein Ergebnis gegeben hat.

Den beiden Verfassern gelingt es, die Psychologie hinter diesen Ereignissen herauszuarbeiten. Denn Besprechungen sind eben in erster Linie soziale Interaktionen und hängen damit auch von der Psyche und Motivation der Menschen ab, die daran teilnehmen.

Es gibt indes Mechanismen und Methoden, die einfach verhindern, dass die Besprechung als Zeitverschwendung wahrgenommen wird (und auch ist). Ein ausführlich vorgestellter Weg besteht in der Einführung von Kennzahlen, die Kosten und Nutzen der Besprechung einander gegenüberstellen.

Und zwar so, dass alle Beteiligten am Ende (und in der Vorbereitung zukünftiger Meetings) beurteilen können, ob die Zeit aus Sicht des Unternehmens und der Personen auch gut investiert war. Den Weg dorthin, mitsamt der Überwindung von Widerständen anderer Personen, beschreibt dieses Fachbuch.

Management-Journal-Fazit: Ein wirklich nützliches Fachbuch, das es den Leserinnen und Lesern durch die gewählte Form leider etwas schwer macht. Als reines Fachbuch wäre es eine 10 von 10, aber so gibt es bedauerlicherweise Abstriche.

Das Buch: Stephan Höfer, Oliver Mattmann, „In sieben Etappen zum Meeting-Champion“, Wiley-VCH GmbH, 2023, ISBN 3527511636

— Stephan Lamprecht —