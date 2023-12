Wirtschaftszusammenhänge endlich verstehen

Für die meisten Menschen dürfte der Begriff der Inflation in den vergangenen Jahren eher eine marginale Zahl gewesen sein, die einmal monatlich in den Nachrichten genannt wurde. Zum Gesprächsthema wurde die allgemeine Preissteigerung mit der damit verbundenen Geldentwertung im Zuge der galoppierenden Energiepreise. Und wenn die für die Produktion benötigte Energie sich verteuert, ziehen zwangsläufig die Preise anderer Güter an. Die Preisanpassung eines Kebab-Hauses in Frankfurt, das für den Döner 10 Euro verlangt, sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Es ist kompliziert: Von Geldentwertung und Zinsschlachten der Banken

Nun ist Wirtschaftsgeschehen komplex, weil eine ganze Reihe von Systemen eine Rolle spielen. Und so führt eine steigende Inflation in der Regel zum Eingreifen von Zentralbanken, die dann die Leitzinsen erheben. Und das kann wiederum positiv für die Sparerinnen und Sparer sein. Denn nachdem es jahrelang so gut wie keine Zinsen auf Einlagen bei den Banken gegeben hatte, überbieten sich die Kreditinstitute inzwischen wieder mit Angeboten.

Aber warum ist das eigentlich so? Wie funktioniert unsere Geldwirtschaft?

Die Musterstadt „Econville“

Wie Befragungen immer wieder ergeben, herrscht bei finanziellen Themen die bemerkenswerte Situation, dass viele Menschen beklagen, sie wüssten zu wenig über die Zusammenhänge. Andererseits müssen sie aber täglich Entscheidungen zu Sparplänen, Festgeldern und dem Vermögensaufbau treffen.

Wer in Hinblick auf wirtschaftliche Zusammenhänge wirklich mitreden möchte, der sollte zum Buch von Carolin Güssow und Johannes Binswanger greifen. Die beiden Lehrenden an der Universität St. Gallen führen die Leserinnen und Leser in die Materie ein.

Um die Zusammenhänge der modernen Geldwirtschaft zu verstehen, stellen uns die beiden Fachleute den Ort „Econville“ vor. Die Leserinnen und Leser begleiten diesen Ort vom ersten wirtschaftlichen Handeln an. Und mit der Entdeckung von „Geld“ wird das Handeln viel einfacher. Aber langsam verändert sich auch die Komplexität.

Vom Gold zur Kryptowährung

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Buch, das von zwei Personen aus der Schweiz geschrieben wird, gelegentlich Bezug auf dieses Land nimmt. Aber Econville liegt nicht in der Schweiz. Und so werden die Leserinnen und Leser auch aus anderen Regionen aus diesem Titel viel Wissen mitnehmen.

Und wo das klassische Schulbuch eine Thematik eher nur anreißt, geht es auf den knapp 300 flott geschriebenen Seiten viel tiefer. So begleiten wir die Einwohnerschaft von Econville auf ihrem Weg in Richtung des modernen Finanzsystems. Die Einführung des Geldes war hier nur der erste Schritt, eine wesentliche Weiterentwicklung bestand dann im ersten „unbesicherten“ Kredit, sprich die Herausgabe von Geld, dem keine gleichwertige Reserve in Gold gegenüberstand.

Wir lernen die Aufgaben einer Zentralbank kennen und deren Bemühungen, Preisstabilität zu erreichen und verstehen die Entwicklung von Währungsgemeinschaften.

Und mit der Entdeckung von rein digitalen Währungen, auch Kryptogeld genannt, dessen bekanntester Vertreter sicherlich der Bitcoin ist, schließt dieses sehr lehrreiche Buch.

Management-Journal-Fazit: Schluss mit dem Halbwissen! Dem Duo Güssow/Binswanger ist ein richtig großer Wurf gelungen. Eine fundierte und ausreichend in die Tiefe gehende Erklärung unseres modernen Wirtschaftssystems. Ein lesenswertes Buch, das für Durchblick sorgt.

Das Buch: Johannes Binswanger/Carolin Güssow, „Reise in die moderne Geldwirtschaft. Wirtschaftszusammenhänge verstehen und mitreden können“, Wiley-VCH GmbH, 2023, ISBN 3527511326

— Stephan Lamprecht —