2022 mit Übernachtungsrekord auf Deutschlands Campingplätzen

Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt wird immer beliebter. Noch nie gab es so viele Campingurlauber wie im Jahr 2022. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals www.camping.info auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes ergeben. Im Jahr 2022 zählten die Campingplatzbetreiber in Deutschland demnach über 40.177.003 Nächtigungen – ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahr. Auch 2023 ist von einer weiterhin steigenden Nachfrage auszugehen. Noch freie Standplätze können über Buchungsportale gefunden und gebucht werden.

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals camping.info mit Sitz in Berlin, rät Urlaubern, einen Campingplatz für den Urlaub 2023 spätestens jetzt zu reservieren: „Der Camping-Boom ist nach wie vor ungebrochen. Mittlerweile sind beliebte Campingplätze nicht mehr nur ausschließlich in der Hochsaison oder in den Ferienzeiten gut gebucht.“ Ob Ostsee, Tirol, Toskana oder Bretagne: Mit der Live-Verfügbarkeitssuche können sich Camper etwa auf dem Campingportal noch freie Plätze im gewünschten Reisezeitraum anzeigen lassen – und dann im Web oder per App online buchen.

Auch der Bestand an Freizeitfahrzeugen sei laut Angaben in den letzten Jahren beständig gewachsen. Aktuell sind in Deutschland 1.594.336 Freizeitfahrzeuge – 822.624 Reisemobile und 771.712 Wohnwagen – zugelassen. Vor fünf Jahren waren es noch 1.140.966 Freizeitfahrzeuge. Mittlerweile werden nicht nur Standplätze für Wohnmobile und Zelte angeboten, sondern auch komfortable Mobilheime oder Luxuszelte. Auch das Angebot auf den Campingplätzen ist umfangreicher geworden: Von Poolanlagen und Wellness-Einrichtungen bis hin zum platzeigenen Golfplatz wird Campern viel geboten.

Die fünf beliebtesten Campingplätze

Mit 7,7 Millionen Nächtigungen und einem Plus von 25 Prozent ist Bayern das gefragteste Campingbundesland Deutschlands. Dahinter folgen die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die fünf beliebtesten Campingplätze in Deutschland und Gewinner des camping.info Award 2023 liegen in Mecklenburg-Vorpommern (Campingpark Kühlungsborn, Campingplatz Ecktannen), in Schleswig-Holstein (Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Ostseecamping Familie Heide) und Nordrhein-Westfalen (Campingpark Kalletal).

Den größten Zuwachs an Besuchern, die als Camper übernachteten, erlebte 2022 Hamburg. Mit 136.338 Nächtigungen erzielt die Hansestadt einen Zuwachs von 72,70 Prozent. Es folgen Berlin mit einem Plus von 70 Prozent und dem Saarland mit 63 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr 2021.

Unterstützung bei der Suche und Buchung von Campingplätzen per Smartphone bietet die camping.info-App. Die neue Version der beliebten Camper-App inklusive Offline-Karten bietet laut Angaben eine Auswahl von mehr als 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern.