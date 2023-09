Zeitgemäßes Content-Marketing

Die Zeiten ändern sich – aber Gutes bleibt gut

Ein Fachbuch, das eine dritte Auflage erreicht, geht offenbar nicht an den Bedürfnissen der Leserschaft vorbei. Doch kaum ein medialer Bereich unterliegt einer solchen Dynamik wie das Internet. Und so waren heute viel genutzte Plattformen und Netzwerke noch nicht einmal als Idee erkennbar, als Dr. Kerstin Hoffmann die erste Auflage ihres Ratgebers schrieb.

Heute kann jeder Nutzer nahezu mühelos mit dem Smartphone ein Video drehen, das sich auf Instagram oder Youtube viral verbreitet. Das gleiche Video hätte noch vor einigen Jahren Unternehmen und Selbstständige vor enorme technische Herausforderungen gestellt.

So war es also an der Zeit, den Text des Buchs kritisch durchzusehen, aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und auf die veränderte Welt des Content-Marketings einzugehen. Vorweg: Das ist gelungen.

Umfassender Ratgeber von A – Z

Für Menschen, die sich erstmals mit der Idee des Content-Marketings beschäftigen, klingt die Idee wie ein Widerspruch in sich. Das eigene Wissen verschenken? Und trotzdem mit der Expertise Geld verdienen und Umsätze generieren? Das Buch bringt diesen Ansatz auf die griffige Formel: „Verschenke, was du weißt – verkaufe, was du kannst“. Prägnanter lässt sich das kaum in Worte fassen.

Den erfolgreichen Weg dorthin zeigen die fast 300 Seiten des Ratgebers. Vorwissen wird bei den Lesenden keines erwartet. So führt Kerstin Hoffmann in das Prinzip des Content-Marketings ein, zeigt anschaulich Kanäle, über die Content an die Zielgruppen gebracht wird. Sie lässt die Leserschaft aber auch nicht bei der Entwicklung einer passenden Strategie oder der Tool-Auswahl allein.

Auch wer bereits eine vorangegangene Auflage gelesen hat, wird die neue Ausgabe sicherlich mit Gewinn lesen. Und nicht nur den einen neuen Schwerpunkt, der sich mit Corporate Influencern beschäftigt.

Management-Journal-Fazit: Die Überarbeitung hat diesem Klassiker gutgetan. Das Buch informiert praxisnah, umfassend und umsetzbar über die Möglichkeiten, die sich aus dem Content-Marketing ergeben. Wenn Sie nur einen Titel zu diesem Thema lesen wollen, dann diesen.

Das Buch: Kerstin Hoffmann, „Das neue Prinzip kostenlos. Kunden gewinnen und Umsätze steigern mit zeitgemäßem Content-Marketing“, 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiley-VCH GmbH, 2023, ISBN 3527511350