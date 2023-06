Rente vorbereiten: Eine Reise namens Ruhestand

Früher verbanden viele Menschen den Ruhestand mit der Idee eines „ruhigen Lebensabends“. Nach einem anstrengenden Berufsleben ließen sich endlich Früchte dieser Arbeit ernten – ab hier übernahmen die Jungen, die ihnen mit ihren Beiträgen einen Ruhestand in einem genügsamen Wohlstand ermöglichten. Diese Zeiten sind vorbei, das Konzept der Altersvorsorge wackelt. „Die Babyboomer – rund 20 Millionen Deutsche, die in den 1950er- bis 1960er-Jahren geboren wurden – gehen jetzt in Rente“, sagt Frank Grell. „Diesen geburtenstarken Jahrgängen stehen aber keine entsprechend zahlreichen jungen Generationen gegenüber.“ Er arbeitet zum einen in einer Versicherungsagentur, zum anderen ist er Coach und Redner zu den Themen „Sparen“ und „Wohlstand“.

Zu den Auswirkungen des demografischen Wandels kommen weitere Einflüsse, die einen schönen Lebensabend mit ausreichend finanziellen Mitteln scheinbar in weite Ferne rücken lassen. „Aber ich habe doch das ganze Leben lang gearbeitet!“, denken da viele und realisieren dann erst zum Rentenantritt, dass ein Leben in Vollzeitarbeit – auch dank der Inflation – nicht der Weg zum Rentenglück ist. „Selbst, wenn es dir heute gut geht und du sorgenfrei von deinen monatlichen Einkünften deinen Lebensstandard finanzieren kannst – nimm dir in Gedanken mehr als die Hälfte davon weg und schau, wie es dann bei dir aussieht“, sagt Grell.

Die optimalen Säulen der Altersvorsorge

Der Experte freut sich trotzdem auf seinen bevorstehenden Ruhestand, denn er betrachtet ihn wie den „längsten Urlaub“ seines Lebens. Im Durchschnitt genießen wir unsere Rentenzeit 20 Jahre – das kann mit etwas Geld sehr schön werden. Frank Grell ruft dazu auf, diese Zeit genauso liebevoll und akribisch zu planen wie den herbeigesehnten Jahresurlaub. In seinem Buch „Der längste Urlaub deines Lebens“ zeigt er, was wir jetzt schon tun und auf den Weg bringen können, um zum richtigen Zeitpunkt die finanziellen Reserven zu haben, damit wir den Ruhestand so verbringen können, wie wir es uns immer erträumt haben.

Die erste Hürde, die dabei zu nehmen ist, ist die der Glaubenssätze. „Vorsorge ist eine unangenehme Vorstellung für uns, besonders, wenn wir sie mit dem eigenen Alter zusammenbringen und dabei unweigerlich an unser Lebensende denken“, sagt er. Grell bricht das auf und macht Lust darauf, sich mit den Themen „Sparen“ und „Investieren“ auseinanderzusetzen, in dem er den nie endenden Urlaub als Zielbild in bunten Farben ausmalt. Und dabei wird klar: Jeder kann mit seinen individuellen Startbedingungen etwas dafür tun, um gut im Ruhestand anzukommen – wenn er jetzt damit beginnt.

Roter-Reiter-Fazit: Mindset ist fast alles: Ein Ratgeber für jedes Alter, der in unaufgeregter Form zeigt, wie wir heute die Weichen für einen angenehmen Lebensabend stellen können.

Das Buch: Frank Grell, „Der längste Urlaub deines Lebens. Wie es mit dem Wohlstand im Ruhestand klappt“, GABAL Verlag, 2023, ISBN 978-3-96739-128-2

— Roter Reiter —