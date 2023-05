Beiersdorf: Neue Kosmetikproduktion in Leipzig gestartet

Im neu errichteten Beiersdorf-Werk in Leipzig-Seehausen laufen die ersten Kosmetikprodukte „made in Leipzig“ vom Band. Ab sofort werden dort Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume der Marken Nivea 8×4 und Hidrofugal für den gesamten europäischen Markt produziert. Die offizielle Eröffnung ist für den Spätsommer 2023 geplant. Das meldete der Kosmetik- und Hautpflegekonzern mit Sitz in Hamburg Anfang Mai.

Fast 300 Millionen Euro investiert der Hamburger Dax-Konzern nach eigenen Angaben in den Neubau des hochmodernen und nachhaltigen Produktionszentrums. Zusammen mit dem Logistik-Drehkreuz, das auf dem Nachbargrundstück entsteht, ist es für Beiersdorf die weltweit bisher größte Investition an einem Standort. „Dieses Projekt ist für Beiersdorf in jeder Hinsicht herausragend“, betont Harald Emberger, Mitglied des Executive Committee und Corporate Senior Vice President Supply Chain. „Mit unserem Produktionszentrum in Leipzig schaffen wir die Kapazitäten für langfristiges, nachhaltiges Wachstum unserer Marken in Europa und setzen neue Maßstäbe in der Herstellung von Kosmetikprodukten. Durch modernste Fertigungstechnologie mit vollautomatisierten und digitalisierten Prozessen haben wir das Produktivitätsniveau nahezu verdoppelt und produzieren dabei so nachhaltig wie nie zuvor.”

Beim Bau des Werks habe der Fokus auf Innovationsfähigkeit und einem modularen, flexiblen Design sowie auf dem Einsatz modernster Technologien gelegen. Dazu zählt der Konzern beispielsweise die automatisierte Intralogistik und Robotik in der Abfüllung und Verpackung. Außerdem werde Virtual Reality für die Trainings von Mitarbeitenden genutzt.

In diesem Jahr sollen insgesamt vier Produktionslinien in Betrieb genommen werden. Eine weitere folge bis 2024. Bis dahin solle auch letzte noch offene Stellen besetzt werden. Dann könnten in Leipzig jährlich „bis zu 450 Millionen Kosmetikprodukte hergestellt, abgefüllt und verpackt werden”.

Weltweit betreibt Beiersdorf nach eigenen Angaben 14 Produktionsstandorte für Kosmetikprodukte auf fünf Kontinenten, die jeweils hauptsächlich für regionale Märkte produzieren.