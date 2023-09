Beiersdorf mit neuer Konzernzentrale in Hamburg

Der Beiersdorf-Campus wird Beschäftigte von zwei Standorten an einem einzigen vereinen – in Hamburg, wo vor über 140 Jahren alles begann. Mit dem Bau des neuen Hauptsitzes und der Erweiterung des Forschungszentrums will der Hersteller von Produkten bekannter Marken wie Nivea, Dove, Labello und Tesa den Grundstein für weiteres Wachstum legen. Eine nachhaltige und zeitlose Architektur solle auch das Wohlbefinden der Belegschaft in den Mittelpunkt stellen, heißt es in der Pressemitteilung anlässlich der Eröffnung.

Neben der neu gebauten Konzernzentrale und einem neuen Laborgebäude umfasst der Campus auch Bestandsgebäude wie das 2004 eröffnete Hautforschungszentrum. Alle Gebäude sind durch Brücken miteinander verbunden. Auf dem Gelände finden sich des Weiteren großzügige Außenanlagen mit Sport- und Erholungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden sowie die unternehmenseigene Kindertagesstätte „Troplo Kids“.

Räume für eine moderne Arbeitswelt

Den rund 3.000 Beschäftigten am Standort bietet der Campus auf 51.000 Quadratmetern vielfältige Angebote für dynamisches Arbeiten, so die Unternehmensinformation. Von Beginn des Planungsprozesses an seien die Mitarbeitenden eingebunden und ihre spezifischen Anforderungen in die neuen Arbeitswelten übersetzt worden. Dies reichte von der Gründung eines Change-Netzwerks über den Detailplanungsprozess mit den Teams, in dem sie auf Basis ihrer Aktivitätsprofile passende Raummodule wählen konnten, bis hin zur Auswahl der Möbel und der Benennung der einzelnen Gebäude.

So wurden die Grundrissplanung und die Konzeption der unterschiedlichen Raummodule laut Angaben auf New Work und agile Arbeitsmethoden ausgerichtet. Zahlreiche Kollaborations- und Kommunikationsorte sollen eine stärkere Interaktion ermöglichen. Zu einem umfassenden Service-Angebot gehören neben einer großen Auswahl an frischem und gesundem Essen im Campus-Restaurant, Fitness- und Wellnessprogramme, Fahrradreparatur-, Wäsche- und Postservice.

Die Gestaltung der Räume trägt die Handschrift des in Stuttgart ansässigen Design-Studios Ippolito Fleitz Group: Es war für das gesamte Interieur-Design auf dem Campus verantwortlich, sowohl in den Neubauten als auch in den Bestandsgebäuden. Der Entwurf der Beiersdorf-Konzernzentrale stammt vom Hamburger Architekturbüro Hadi Teherani Architects.