Bonprix launcht erste kreislauffähige Mode-Kollektion

Das Design der Bonprix-Pilotkollektion ist laut Unternehmensangaben auf Recyclingfähigkeit und Langlebigkeit ausgerichtet und basiert auf den „Circular Design Criteria“ des Berliner Unternehmens circular.fashion.

Neben dem Einsatz nachhaltigerer Materialien rückt die Modemarke im Entwicklungsprozess nun auch das Ende des Lebenszyklus eines Produktes und das Recycling in den Blick. Für Herbst 2023 werde bereits eine zweite kreislauffähige Kollektion entwickelt, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Außerdem unterstütze Bonprix ab Juni das Sozialunternehmen „Plastic Bank“ aus Kanada dabei, Plastikmüll wieder in den Wertstoffkreislauf zu bringen.

Kreislauffähige Produkte bietet Bonprix bereits seit 2021 an. Diese seien mit dem „Cradle to Cradle Certified“ in Silber zertifiziert, weil sie ausschließlich biologisch abbaubare Materialien enthalten. Mit der „Circular Collection“ baut die Modemarke ihr Angebot recyclingfähiger Artikel jetzt weiter aus. Sie sei ein Etappenziel im Rahmen der Corporate-Responsibility-Strategie „positive choice“. Teil dieser Strategie ist etwa die konsequente Steigerung des Anteils nachhaltigerer und entsprechend zertifizierter Materialien in den Kollektionen.

Veränderung der Prozesse

„Die Kreislauffähigkeit von Konsumgütern zu erreichen, ist eine zentrale wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Aufgabe – und fordert uns besonders in der Textilindustrie. Mit Blick auf Design und Produktion sind eine neue Herangehensweise und Zusammenarbeit notwendig. Bei der Entwicklung der ersten Circular Collection haben wir viele Erfahrungen sammeln können, die einen großen Einfluss darauf haben, wie wir künftig Mode kreieren wollen“, erklärt Stefanie Sumfleth, Bereichsleiterin Corporate Responsibility & Technical Product bei Bonprix.

Um ein Produkt kreislauffähig zu gestalten, muss sein gesamter Lebenszyklus betrachtet und bereits die Weiternutzung der Rohstoffe mitgedacht werden. Dies erfordert ein verändertes Vorgehen im gesamten Design- und Produktionsprozess. Bonprix hat sich für diese Herausforderung Unterstützung bei dem Berliner Unternehmen circular.fashion gesucht, das bereits mit weiteren namhaften Modeunternehmen weltweit kooperiert.

Drei Säulen

Ein interdisziplinäres Bonprix-Team hat gemeinsam mit circular.fashion die bestehenden Prozesse und Prinzipien um „Circular Design Criteria“ erweitert. Diese basieren auf drei Säulen: einem Design mit Materialien aus gesunden, erneuerbaren und/oder recycelten Rohstoffen, Recyclingfähigkeit sowie Langlebigkeit.

Die Artikel der Circular Collection sind aus 100 Prozent Bio-Baumwolle verarbeitet oder aus einem Gemisch mit höchstens fünf Prozent Elasthan, um recycelt werden zu können. Auf großflächige Prints wird verzichtet, Knöpfe bei den Jeanshosen lassen sich abschrauben und Nieten sind durch aufgestickte Applikationen ersetzt. Durch Verarbeitungsmerkmale wie Stoffe mit höherer Grammatur und verstärkte Nähte entsteht eine erhöhte Lebensdauer der Artikel.