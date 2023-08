Und, wie stehen Sie dazu?

Da kann man schon mal die Haltung verlieren. Und auch den Mut. Aber wie gestalten wir als Menschen, als Organisationen diese Zeiten? Unsichere, komplexe Zeiten, die so bleiben werden. Und es stehen weitere große Veränderungen an: in der Art unserer Zusammenarbeit, in unserem Konsumverhalten und in unserer Lebensweise. Langweilig wird es sicher sind. Wie bleiben wir in dieser Gemengelage aus disruptiven Veränderungen und Krisen resilient, gesund und stabil? Bernhard von Mutius hat dazu ein kluges Buch geschrieben: „Über Lebenskunst in unsicheren Zeiten“.

Haltung bewahren

Die offenkundige Doppeldeutigkeit des Titels sei ihm verziehen, auch wenn es ihm gar nicht um das „nackte Überleben“ geht. Vielmehr geht es darum, die Situationen und Lebenslagen so zu nehmen, wie sie sind. Zu improvisieren, mit Veränderungen umzugehen und etwas Gutes daraus zu machen. „Lebenskunst ist Teil und Ausdruck eines dynamischen, veränderlichen Mindsets, das uns hilft, mit den Veränderungen in unserem Umfeld mitzuwachsen“, sagt er an einer Stelle.

In dem Buch begeht er mit den Lesenden insgesamt sieben Wege der Lebenskunst, die von innen nach außen führen. Veränderungen beginnen immer in uns selbst, mit unserer inneren Haltung: Diese bestimmt darüber, wie wir die Welt wahrnehmen, wo wir Chancen sehen und wo wir letztendlich selbstwirksam werden können. Dann erst geht es ins Außen. Sein Buch richtet sich an jeden von uns – als Individuen, aber auch als Teil von Organisationen, die sich vor die Aufgabe gestellt sehen, zukunftsfähig zu werden.

Gutes tun

Auch an diese geht der Appell, „die Dinge gut zu machen“. Indem sie gute Orte wählen, gute Menschen suchen und gute Produkte erstellen. In dieser Überlegung steckt ein wenig systemischer Zauber: Wenn wir alle versuchen, im Kleinen, in unserem täglichen Leben, Dinge möglichst gut und bewusst zu tun, dann können wir auch im Großen etwas verändern. Bernhard von Mutius verwebt den Gedanken des „Dinge-gut-Tun“ mit schweren Brocken wie zirkulärer Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Toleranz – und dampft das Ganze in einfache, klare Einsichten herunter. Lebenskunst – das ist eher weniger als mehr, aber sehr gut.

Roter-Reiter-Fazit: Lesen Sie dieses Buch nicht nebenbei, sondern machen Sie es sich bequem und legen Sie sich einen Stift bereit. Denn Bernhard von Mutius schenkt Ihnen auf jeder Seite wertvolle Gedanken, Impulse und Einsichten zum Leben, die es wert sind, erinnert zu werden.

Das Buch: Bernhard von Mutius, „Über Lebenskunst in unsicheren Zeiten“ GABAL Verlag GmbH, 2023, ISBN 978-3-96739-144-2

