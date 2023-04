Stiftung Denkmalpflege Hamburg unter neuer Leitung

Dr. Ulrike Pluschke war zuletzt Geschäftsführerin der Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein und Referatsleiterin „Kulturelle Infrastruktur“ im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur in Kiel. In diesen Funktionen war sie unter anderem mit der Sanierung von Kulturbauten befasst.

An der von der Zeit-Stiftung getragenen Bucerius Law School in Hamburg wirkte sie laut Informationen der Stiftung Denkmalpflege Hamburg zuvor am Aufbau und an der strategischen Weiterentwicklung der Hochschule mit. Unter anderem war sie Gründungsdirektorin des Zentrums für Studium generale und Persönlichkeitsentwicklung. Dr. Ulrike Pluschke ist Volljuristin mit Studium an den Universitäten in Heidelberg und Montpellier und diplomierte Kulturmanagerin mit Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Sie war außerdem Lehrbeauftragte für Kulturmanagement an der Universität Tübingen und hat an der Universität Köln zu vertragsrechtlichen Fragen des Kunstsponsorings promoviert.

Hans Heinrich Bethge, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Denkmalpflege Hamburg, sagt in der Presseinformation über Dr. Ulrike Pluschke unter anderem: „(Sie) ist in der Kultur- und Stiftungslandschaft in Hamburg und darüber hinaus bestens vernetzt und kann der Stiftung Denkmalpflege wichtige neue Impulse geben.“ Irina von Jagow wird Ende Juni nach 28 Jahren als Geschäftsführerin der Stiftung Denkmalpflege Hamburg in den Ruhestand gehen. Hans Heinrich Bethge betont besonders ihren Einsatz für die Bewahrung der jüdischen Geschichte in dieser Stadt.

Die Stiftung Denkmalpflege Hamburg wurde 1978 von der Stadt Hamburg gegründet. Ihre Aufgabe ist die Erhaltung und Pflege von Bau-, Kunst- und Gartendenkmälern in der Hansestadt.