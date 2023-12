Awards in sechs Kategorien zur Energiewende verliehen

50 Bewerbungen, sechs Kategorien, ein zentrales Thema: die Energiewende. Am 21. November 2023 überreichte das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) im Curio-Haus zum 12. Mal den „German Renewables Award“ in sechs Rubriken. Während eine Jury, bestehend aus Mitgliedern mit technischer Fachexpertise sowie aus der Wissenschaft, die Preisträgerinnen und Preisträger der fünf fachlichen Rubriken bestimmte, wählte eine Extra-Jury mit drei Mitgliedern aus dem Fachjournalismus die Gewinnerin bzw. den Gewinner in der Kategorie „Medienpreis des Jahres”. In dieser Rubrik lag die Bewerberquote in diesem Jahr mit insgesamt 29 Bewerbungen aus Podcast, Print und Fernsehen auf einer Rekordhöhe.

„Wir sehen bei der Preisverleihung in diesem Jahr weiterhin viele Beiträge und Ansätze, die die Energiewende ganzheitlich denken und auf ein ökologisch und ökonomisch optimiertes Energiesystem abzielen. Das zeigt, dass wir die nächste Stufe der Energiewende, mit hohen Anteilen fluktuierende Erneuerbare Energien, endgültig erreicht haben. Es geht darum, Speicher im System, Fahrpläne für Anlagen und Flexibilitäten auf der Abnehmerseite intelligent miteinander zu verknüpfen. Und wir sehen auch dieses Jahr, das der Fortschritt oft von einzelnen Personen und Unternehmen ausgeht“, so EEHH-Geschäftsführer Jan Rispens in einer Pressemitteilung.

Produktinnovation des Jahres: Gewinner der Rubrik „Produktinnovation des Jahres“ ist Siemens Gamesa Renewable Energy mit Deutschland-Sitz in Hamburg. Der Windanlagenhersteller bekam die Auszeichnung für ein Konzept zum Recyclen von Rotorblättern (rotor blades) zugesprochen. Das „Recyclable Blade verwendet laut Angaben ein neuartiges Harz, das am Ende der Lebensdauer des Blattes in einer milden Säure aufgelöst werden kann. Das Konzept ist demnach sowohl für Offshore- als auch für Onshore-Turbinen verfügbar. Laut Dr. Maximilian Schnippering, Head of Sustainability, könne die Innovation den Markt innerhalb der Branche verändern. Sie könne aber auch dabei helfen, „über die Windindustrie hinaus Veränderungen zu treiben“.

Projekt des Jahres: Das Konzept einer Vino-PV-Anlage mit 300 kWp (Kilowatt-Peak) der Edgar Gimbel e.K. überzeugte die Jury als „Projekt des Jahres“. Mit seiner Anlage möchte Edgar Gimbel dazu beitragen, „Agri-PV-Anlagen durch experimentelle Entwicklung als neue Systemtechnologien im Solarenergie-Freiflächensegment zu erforschen und zur Marktreife zu bringen”. Ein Projekt, das Winzern in Zukunft weitere Einnahmen bescheren solle und dazu beitragen will, „den Weinbau im Zeichen des Klimawandels überhaupt noch in unseren Regionen hier in Süddeutschland möglich zu machen“.

Wasserstoffinnovation des Jahres: Das Team um Mario Spitzmüller von der TÜV Nord Group hatte sich mit dem für „H2 Global“ verfassten gutachterlichen Konzept „Zertifizierung und Herkunftsnachweise von importiertem, grünem Wasserstoff und PtX-Produkten“ beworben. Damit wurde nach eigenen Angaben erstmals ein praxisbezogener Kriterienkatalog für die grünen Eigenschaften von Wasserstoff vorgelegt – Voraussetzung für den Aufbau eines internationalen Handelssystems und einen Standard.

Studentenarbeit des Jahres: Gewinner Nicolas Neubauer von der HAW Hamburg untersuchte in seiner Masterarbeit „Model-Based Techno-Economic Optimization of a Grid-Serving Electrolyzer on an Industrial Scale“ den Einsatz einer netzdienlich betriebenen Power-to-Hydrogen-Anlage auf Basis von Wasser-Elektrolyse. Der so geplante Wasserstoffeinsatz soll der Dekarbonisierung eines Teilprozesses der Aurubis AG in Hamburg im Rahmen des Forschungsprojektes Norddeutsches Reallabor dienen. „Einzigartig macht meine Arbeit, dass ich sie an einem konkreten Anwendungsfall ausprobieren konnte. Ich habe gemeinsam mit dem Kupferhersteller Aurubis Szenarien entwickelt. Mit meiner Arbeit habe ich bewiesen, dass man sich nicht von der Programmierung abschrecken lassen sollte“, erklärt Nicolas Neubauer.

Award für das Lebenswerk: Prof. Dr. Werner Beba, Gründer des Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (CC4E) an der HAW Hamburg, erhielt postum den German Renewables Award in der Kategorie „Lebenswerk”. Prof. Beba habe „bahnbrechende Projekte wie Norddeutsche EnergieWende 4.0 (NEW 4.0) und das Norddeutsche Reallabor umgesetzt“, heißt es in der Mitteilung. Prof. Dr.-Ing. Hans Schäfers würdigte seinen Vorgänger im CC4E „als Motor und Wegbereiter für zahlreiche Forschungsvorhaben in Norddeutschland” und als „großes Vorbild“ am CC4E.

Medienpreis des Jahres: Dieser Award ging an Jan Schmidbauer für seinen Beitrag „Lange Leitung“ in der Süddeutschen Zeitung. „In einer brillanten Reportage über seine Reise entlang der Südlink-Trasse ist es dem Reporter der Süddeutschen Zeitung gelungen, die Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befürwortern mit Sprachwitz, Nachdenklichkeit und Fairness so zu schildern, dass dieses deutsche Megaprojekt seine Monstrosität verliert und als entscheidend wichtiger Beitrag für die Versorgung Deutschlands mit sauberer Energie wahrgenommen wird“, so Chef-Juror Klaus Liedtke.

Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg ist ein Branchennetzwerk aus rund 260 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen der Erneuerbare-Energien-Branche sowie der Wasserstoffwirtschaft in der Metropolregion Hamburg.