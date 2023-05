Die neue DNA für Führungskräfte

„Vuca“ – wohl kaum ein Begriff hat die Management-Literatur der vergangenen Jahrzehnte so stark geprägt. Selten war dieses Kürzel, das in den 90er-Jahren erstmals auftauchte, so zutreffend wie heute: Weltweiter Anstieg der Inflation, Rezessionsängste, Krieg in Europa und die längst vergessen geglaubte nukleare Bedrohung prägen unser Leben. Roman Büchler scheint ein ambivalentes Verhältnis zur „Vuca“-Welt zu haben. Denn einerseits schreibt er bereits in der Einleitung seines Buchs, das Kürzel nicht mehr hören zu können, doch auf den folgenden Seiten taucht das Gespenst der Vuca-Welt immer wieder auf.

Erfahrener Berater gibt seine Expertise weiter

Büchler arbeitet heute als selbstständiger Berater und gibt in diesem Buch seine über viele Jahre gesammelte Expertise in Führung und Leadership an die Leserinnen und Leser weiter. Er selbst hat viele Jahre als CEO und Verwaltungsrat praktische Erfahrungen gesammelt, weiß also aus eigener Erfahrung, worüber er schreibt.

„Leadership DNA“ ist die Quintessenz seiner praktischen Erfahrungen, die er nun weitergibt. Und diese besteht aus fünf Bausteinen:

Sich selbst verändern und der Motor für Veränderung sein,

Vertrauen in sich selbst und Vertrauen schaffen,

Perspektivwechsel,

Beziehungen aufbauen und darin investieren. Respekt, Interesse und Loyalität zeigen und schaffen.

Organisation für die Zukunft aufbauen.

Keine überraschenden Erkenntnisse

Die Leserinnen und Leser bemerken auf jeder Seite, wie erfahren Büchler ist und wie sehr er hinter seinen Überzeugungen steht. Das Buch lebt von seiner plastischen Darstellung und den vielen Beispielen und Erläuterungen, die zum Nachdenken und Nachahmen einladen. Allerdings liefert er in seinem Buch keine überraschend neuen Erkenntnisse. Wer in den vergangenen Jahren Ratgeber zu Themen wie Change-Management, Führung und Leadership intensiv gelesen hat, wird auf bekannte Ideen stoßen.

Management-Journal-Fazit: Ein gut geschriebenes und praxisbezogenes Buch. Empfehlenswert für alle, die sich erstmals mit aktueller Führung und Leadership beschäftigen wollen oder eine zusätzliche Perspektive in ihrer bisherigen Lektüre wünschen.

Das Buch: Roman P. Büchler, „Die neue Leadership-DNA. Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung“, Wiley-VCH GmbH, 2022, ISBN 3527511016

— Stephan Lamprecht —