Sicher führen in unsicheren Zeiten

Hätte es noch eines Beweises für die Richtigkeit des Satzes bedurft, dass wir in (wirtschaftlich) unsicheren Zeiten leben, dann wäre dieser mit den bekannten Krisen globalen Ausmaßes der vergangenen Jahre erbracht. Und dennoch muss das Wirtschaftsleben weitergehen und Führungskräfte ihre Mitarbeitenden motivieren und in Richtung der Unternehmensziele leiten. Wie kann das unter diesen neuen Bedingungen gelingen?

Wenn Ihnen der Titel „Die 4 effektiven Führungsstrategien“ bekannt vorkommt, dann ist das richtig, handelt es sich dabei doch um eine vollständig überarbeitete Neuauflage des Erfolgstitels „Führen unter neuen Bedingungen“. Das von Gabal neu aufgelegte Buch stammt aus der Schmiede der bekannten und erfolgreichen Beratung FranklinCovey, was ja stets für einen hohen Qualitätsanspruch steht.

Im Zentrum stehen tatsächlich vier Prinzipien der Führung, die auch in schwierigen Zeiten wirksam sind.

Strategien erfolgreich umsetzen.

Durch Vertrauen Schnelligkeit schaffen.

Mit weniger mehr erreichen.

Ängste reduzieren.

Das klingt jetzt sehr viel simpler, als es buchstäblich gemeint ist. Denn hinter diesen Prinzipien stecken verschiedene Aspekte und Handlungsempfehlungen, das Buch im Detail vorstellt. So gehört zur Vertrauensbildung auch die Schaffung von Transparenz. Der Führungskraft muss es gelingen, dass alle Mitarbeitenden frei sprechen können. Dabei darf niemand benachteiligt werden. Vertrauen schaffen Sie aber auch nur, wenn Sie selbst eine Person mit Integrität sind. Und das ist auch schneller gesagt als getan.

Durch Fallstudien lebendig

Was das Buch so lesenswert und nützlich macht, sind die zahlreichen Interviews aus der Praxis, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen und ganz unterschiedliche Branchen und Unternehmensgrößen abdecken. Das klassische Prinzip, dass wir alle von Vorbildern und Erfahrungen anderer lernen, gilt auch in Hinblick auf die Führung und in unsicheren Zeiten.

Management-Journal-Fazit: Klar strukturiert, nachvollziehbar und dank vieler Beispiele auch umsetzbar: So präsentiert sich der Ratgeber in seiner neuen Auflage. Klare Leseempfehlung für alle Führungskräfte, die nach einem verlässlichen Kompass in unsicheren Zeiten suchen.

Das Buch: Stephen R. Covey/Oliver Kannapin. „Die 4 effektiven Führungsstrategien. Unter neuen Bedingungen sicher auf Erfolgskurs“, Gabal Verlag GmbH, 2023, ISBN 3967391426

— Stephan Lamprecht —