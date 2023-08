Lass dich nicht leben: Entwickle das Leitbild für dein Leben

Es ist eigentlich eine ganz einfache Frage: Warum bist du da? Die Antwort fällt jedoch vielen Menschen schwer. Wir gleiten durch das Leben, rauschen durch den Alltag, und die sozialen Medien gaukeln uns vor, dass wir aus unendlich vielen Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, wählen können. Nur: Das Leben ist endlich. Wir müssen ihm eine Richtung geben, damit wir letztendlich dort landen, wo wir uns sehen. Es braucht ein Ziel, an dem wir uns orientieren können.

Stephen R. Covey malt dazu die folgende Szenerie: „Bevor die Maschine abhebt, hat der Pilot eine klare Vorstellung vom Ziel und von der Flugroute“, erklärt er. „Doch Wind, Regen, Turbulenzen, andere Flugzeuge und viele weitere Faktoren bringen die Maschine immer wieder von ihrem Kurs ab.“ Unterwegs müsse der Pilot viele Korrekturen vornehmen, Route und Ziel aufeinander abstimmen – dabei sei er die meiste Zeit nicht auf der Idealroute unterwegs. Aber: „Am Ende erreicht das Flugzeug dann wie geplant den richtigen Bestimmungsort – und das, obwohl es 90 Prozent der Zeit nicht auf Kurs war.“ Und so soll es auch im Leben sein.

Wohin geht die Reise?

Ein Leben im sonnigen Süden, die kleine oder große Familie, die Karriere als Sportler oder die eigene Bar in der Lieblingsstadt: Wenn wir in uns hinein hören, dann können wir uns ein sehr gutes Bild davon machen, was wir uns von unserem Leben erwarten. Für dieses Hineinhören eignet sich sehr gut Stephen R. Coveys Übungsbuch „Das Leitbild deines Lebens“. Dort werden Leserinnen und Leser Stück für Stück dabei begleitet, ihr persönliches Leitbild zu entwickeln: In welchen Rollen deines Lebens fühlst du dich besonders wohl? Welche Werte bestimmen dein Handeln? Wie sollen Menschen nach deinem Tod von dir denken?

In praktischen Übungen erhalten wir nach und nach ein Bild davon, was uns wichtig ist und was uns erfüllt. Wer das Arbeitsbuch bis zum Ende durchgearbeitet hat, hält sein persönliches Leitbild in der Hand. Es kann das Ziel der Lebensreise sein, auf den Weg machen muss sich aber jeder selbst. Und wie auf einem Flug bleiben wir dabei nicht immer auf der Route – dafür ist ein Leben viel zu unvorhersehbar, Lebenslinien zu komplex. Aber das Leitbild ist ein Kompass, der uns in unseren Vorhaben stärkt und die Richtung vorgibt.

Das Buch: Stephen R. Covey, „Das Leitbild deines Lebens. Sinn finden. Ziele setzen. Träume verwirklichen“, GABAL Verlag GmbH, 2023, ISBN 978-3-96739-143-5

— Christiane Kürschner / www.hab-mehr-vom-leben.de —