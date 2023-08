Lufthansa Technik mit mehr als 320 neuen Azubis in Deutschland  

In diesem Ausbildungsjahr vermeldet die Lufthansa Technik (LHT) insgesamt 321 neue Azubis in Deutschland. Wie das Unternehmen auf luftfahrtportal.de mitteilt, liege die Anzahl an LHT-Auszubildenden damit auf einem Rekordniveau. Am Standort Hamburg entfallen auf die Lufthansa Technik AG 139 Auszubildende plus 35 Technik Students. Bei der Lufthansa Technik Logistik Services Hamburg starteten acht Fachkräfte für Lagerlogistik ins Berufsleben.

Hintergrund für den Ausbildungsrekord ist laut LHT-Pressemitteilung die weltweit steigende Nachfrage nach Flugreisen. Der damit erhöhte Bedarf an Wartungs-, Überholungs- und Reparaturdienstleistungen an Flugzeugen führe auch bei Lufthansa Technik zu wachsendem Personalbedarf. Ein Eckpfeiler in der Rekrutierung von neuen Kolleginnen und Kollegen bilde seit vielen Jahrzehnten die interne Ausbildung neuer Mitarbeitender.

Konkret sucht das Unternehmen Fachkräfte für alle Bereiche: Mechanikerinnen und Mechaniker, Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme sowie Ingenieurinnen und Ingenieure, Nachwuchskräfte für die Logistikabteilung und für den kaufmännischen Sektor.

„Spannende Aufgaben, gute Führungskräfte, Kolleginnen und Kollegen, Karriereperspektiven und Arbeitsplatzsicherheit, das setzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute voraus”, erklärt Andrea Jacobsen, Head of Entry Programs bei Lufthansa Technik. „Darüber hinaus erwarten sie eine umfassende Betreuung während der Ausbildungszeit. Diese Merkmale werden höher von ihnen gewichtet als ein hohes Ausbildungsgehalt oder Vorteile wie beispielsweise vergünstigtes Fliegen oder ein internationales Umfeld.” Erst Ende des Jahres hat Lufthansa Technik ihre Ausbildungswerkstatt am Standort Hamburg erweitert und modernisiert, um die Ausbildung für angehende Fachkräfte noch zeitgemäßer und praxisorientierter zu gestalten.

Von den insgesamt 321 neuen Ausbildungs- bzw. Studienplätzen entfallen laut LHT-Angaben 215 direkt auf die Lufthansa Technik AG, 52 auf den Technikbetrieb der Lufthansa Airline und die restlichen auf Unternehmen der Lufthansa Technik Gruppe. Der Frauenanteil liegt in diesem Jahr bei den Ausbildungsplätzen bei 11 Prozent, bei den Studienplätzen bei 18 Prozent.

Bildquellen