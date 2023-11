New Work mit Umsatzwachstum im Recruiting-Geschäft

Die in Hamburg ansässige New Work SE, Muttergesellschaft unter anderem der Marken Xing, Kununu und Onlyfy by Xing, legte am 9. November ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate dieses Jahres vor. Demnach wirkt sich die Rezession spürbar auf das Neugeschäft des Unternehmens und damit auf den Gesamtumsatz aus. Gleichzeitig investierte die Gesellschaft nach eigenen Angaben „konsequent in die Repositionierung der Marke Xing”.

Wie das Unternehmen mitteilt, lag der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 227,4 Millionen Euro etwa auf dem Vorjahresniveau von 231,3 Millionen Euro. Das Pro-forma-Ebitda reduzierte sich von 80,6 Millionen Euro um 14 Prozent auf 68,9 Millionen Euro. Der Pro-forma-Konzerngewinn lag mit 32,4 Millionen Euro um 18 Prozent unter dem Vorjahreswert von 39,3 Millionen.

HR Solutions & Talent Access, das größte Umsatzsegment der New Work SE, konnte seinen Umsatz in einem schwierigen Marktumfeld um 7 Prozent auf 161,4 Millionen Euro steigern. Im Vergleichszeitraum 2022 lag der Umsatz bei 151,5 Millionen Euro. Das B2C-Geschäft reduzierte sich laut Unternehmen planmäßig um 17 Prozent auf 56,4 Millionen Euro von 67,7 Millionen Euro im Vorjahr. Hintergrund sei der Umbau von Xing von einem allgemeinen beruflichen Netzwerk zu einem Jobs-Netzwerk und in Folge der strategische Fokus auf die B2B-Umsätze. Das kleinste Segment, die Marketing Solutions, spüre die Reduzierung der Xing-Ad-Impressions, die sich aus der Neupositionierung ergeben. Entsprechend verringerte sich der Segmentumsatz von 12,1 Millionen Euro (2022) um 21 Prozent auf 9,6 Millionen Euro.

Die Mitgliederbasis des Jobs-Netzwerks Xing, wächst laut den vorgelegten Geschäftszahlen weiter und erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 22 Millionen. Die Transformation zum Jobs-Netzwerk zeigt sich seit Oktober für alle Mitglieder in einer neuen Startseite und Navigation, die den Fokus auf das Suchen eines neuen Jobs und das Gefundenwerden durch Recruiter legt.

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform in der DACH-Region, Kununu, ist demnach ebenfalls weiterhin auf Wachstumskurs und verzeichnet das bisher erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. In den ersten neun Monaten sei die Zahl der „Workplace Insights“ um 1,7 Millionen auf 9,8 Millionen angestiegen. Dazu gehören rund 5,4 Millionen Erfahrungsberichte, mehr als 3,3 Millionen Gehaltsangaben sowie rund 1,1 Millionen Informationen zur Arbeitgeberkultur.

Die B2B-Marke Onlyfy by Xing hat sich im zurückliegenden Quartal vor allem dem „Blue-Collar-Segment“ gewidmet. Zusammen mit den Marken Kununu und Xing startete Onlyfy im Sommer dieses Jahres eine Offensive mit neuen Angeboten für Personaler und Jobsuchende aus dem Blue-Collar-Bereich, gemeint sind Fachkräfte, die im Rahmen ihres Berufsalltags körperliche oder handwerkliche Arbeit verrichten.