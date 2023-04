Befragung März 2023: Selbstständige bewerten ihre Lage spürbar besser

Die Lage der Selbstständigen in Deutschland stabilisiert sich in kleinen Schritten. Dieses Fazit zieht das ifo-Institut aus dem Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex März 2023. Demnach klare sich das Geschäftsklima der Selbstständigen weiter auf. „Zum ersten Mal seit Februar 2022 ist ihr Klimaindikator positiv”, sagt Katrin Demmelhuber vom ifo-Institut. Das liege daran, dass Selbstständige ihre aktuelle Geschäftslage spürbar besser bewerten als in den Vormonaten. Auch ihr Pessimismus bei den Geschäftserwartungen nehme weiter ab.

„Mehr Forschung erforderlich“

Laut Matthias Henze, CEO und Gründer von Jimdo, sei es ermutigend zu sehen, dass die Geschäftslage der Selbstständigen wieder ein stabiles positives Niveau erreicht hat – mit nunmehr plus 7,9 Punkten. Die Schere zur Gesamtwirtschaft werde auch allmählich kleiner. „Dennoch ist der Abstand mit 9,5 Punkten noch erheblich und Selbstständige arbeiten derzeit hart daran, sich aus den Krisen der letzten Jahre herauszuarbeiten”, sagt Matthias Henze. „Gerade in der jetzigen Situation benötigen wir mehr Forschung zu diesem wichtigen Wirtschaftssektor. Wenn wir verstehen, was Selbstständige wirklich brauchen, können sie sich nachhaltig erholen und wachsen. In der Resilienz und dem Gründergeist von Solos und kleinen Unternehmen steckt noch so viel ungehobenes Potenzial.”

VGSD-Forderungen

Dr. Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. (VGSD), hält die bisherige staatliche Unterstützung „nicht für zielgerichtet genug”, um sicherzustellen, dass Selbstständige sich langfristig von den Folgen der Krisen erholen. Die Regierung solle endlich die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag umsetzen. Das sei zum einen die Senkung der GKV-Beiträge auf das Niveau von Angestellten und Arbeitgebern sowie zum anderen die Schaffung von Rechtssicherheit bei der Statusfeststellung. „Beide Maßnahmen sind grundlegende Voraussetzungen, um eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige einführen zu können. Darüber hinaus halten wir es beim VGSD für dringend notwendig, als Lehre aus der Corona-Krise ein Altersvorsorgedepot mit Insolvenzschutz zu schaffen“, so Dr. Andreas Lutz.