Werde zum Showmaster deines Webinars

Raffaele Sciortino war schon früh ein großer Fan von Rudi Carell, einem der schillerndsten Showmaster des Landes. Der war für seinen spontanen, überraschenden Witz und neue, moderne Showformate bekannt. Sciortino hatte einmal das Vergnügen, ihn kennenzulernen und eine seiner Shows hinter den Kulissen zu erleben. Und das war für den heutigen Erwachsenenbildner überraschend. Er erkannte: „Hinter einer guten Show steckt immer auch eine klare Struktur. Im Umkehrschluss heißt das: Wer in der Lage ist, seine Show zu strukturieren, ist dem gelungenen Live-Auftritt auch sehr nah.“

So spontan Showeinlagen auch wirken, so mitreißend das Programm auch ist: Alles folgt einem festen Plan. Und dieser Anspruch kann auch auf Webinare übertragen werden, findet Sciortino. In seinem Buch „In 6 Schritten Webinare der Extraklasse gestalten“ zeigt er, wie wir in sechs Schritten mitreißende Webinare konzipieren, in denen wir als Showmasterin oder Showmaster glänzen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Vor der kleinsten Kamera der Welt das Größte aus sich herausholen

Tatsächlich kann es nicht schaden, sich als Webinar-Leitung an Showmastern zu orientieren: Immer präsent, immer die Zügel in der Hand und mit einem mitreißenden Habitus auftreten. Das ist in Online-Meetings sogar noch wichtiger als auf der Bühne, denn auf einem klassischen Screen ist zumeist nur eine Person zu sehen: die Webinar-Leitung. So steht sie als Person immer im Fokus, alle Augen ruhen auf ihr. Das kann schnell ermüdend sein, wenn der Coach nicht auf seine Wirkung achtet.

„Ein leichtes Overacting kann hier helfen“, erklärt Raffaele Sciortino, „sei etwas lebhafter als im Seminar, etwas virtuoser mit deiner Stimme, etwas ausdrucksvoller in Gestik und vor allem Mimik.“ Präsenz ist hier das Zauberwort – aber auch nur die halbe Miete. Auf dem Weg zum erfolgreichen Webinar sollten in der Planung sechs Schritte durchlaufen werden, die Sciortino in seinem Ratgeber vorstellt. Dabei sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt, sodass das Ergebnis eine runde Sache darstellt. Und wenn in der Umsetzung doch mal etwas schiefläuft? Lächeln – wie es große Showmaster tun.

Roter-Reiter-Fazit: Ein praktisches Arbeitsbuch, mit dem Coaches und Trainer Schritt für Schritt ihre Webinare konzipieren und optimieren können. Besonders hilfreich sind die Online-Inhalte, die sich Leserinnen und Leser zusätzlich herunterladen können.

Das Buch: Raffaele Sciortino, „In 6 Schritten Webinare der Extraklasse gestalten. So begeisterst du dein Publikum (mit digitalen Zusatzinhalten zum Buch)“, GABAL Verlag GmbH, 2023 ISBN 978-3-96739-138-1

— Roter Reiter —